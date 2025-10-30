Chamorro (Vox) dimite como concejal en Ciudad Real acusando Regino Pérez de "robar la voluntad popular"

CIUDAD REAL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha anunciado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital, decisión que ha justificado por "coherencia" y por no poder compaginar ambas responsabilidades al cien por cien.

En rueda de prensa, Chamorro ha acusado a Regino Pérez, edil que tomará posesión este viernes como concejal no adscrito pese a presentarse en la lista de Vox, de "robar la voluntad popular" al desvincularse del partido antes de acceder a su escaño. "Ha secuestrado un acta que no le corresponde. Lo normal sería que cuando alguien rompe con un partido renuncie al acta de concejal, sin embargo este hombre se aferra a ella", ha señalado.

El dirigente de Vox ha explicado que su renuncia permitirá que el acta sea recogida por Iván Mora, "la persona a la que realmente le correspondería" el acta de concejal, y ha anunciado que Fátima de la Flor asumirá la Portavocía del grupo municipal, decisión que se hará efectiva este viernes.