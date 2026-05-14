Chinchilla de Montearagón estrena residencia de mayores con 120 plazas residenciales autorizadas

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, inaugura, en Chinchilla de Montearagón, la residencia de mayores ‘Las Encebras’. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado este jueves en la puesta en marcha de la residencia de mayores 'Las Encebras' de Chinchilla de Montearagón, un nuevo recurso que permite al municipio contar por primera vez con una residencia de mayores y que refuerza la red pública de cuidados de la provincia de Albacete.

El acto ha contado también con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero; o el alcalde de Chinchilla de Montearagón, Francisco Morote, entre otros.

Durante la inauguración, la consejera ha subrayado que "Chinchilla no inaugura sólo una residencia de mayores; gana tranquilidad, cuidados, empleo, arraigo y un recurso con el que hasta ahora no contaba". En este sentido, García Torijano ha remarcado que esta residencia permitirá que muchas personas mayores del municipio y de su entorno "puedan recibir atención profesional sin alejarse de su tierra, de sus familias, de sus recuerdos y de su forma de vivir".

La residencia 'Las Encebras' dispone de 120 plazas residenciales autorizadas, de las que 59 se han incorporado a la red pública de Castilla-La Mancha mediante concierto social, así como 50 plazas de centro de día. El centro cuenta con una superficie construida de 5.696 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y una inversión de construcción superior a los 10,3 millones de euros.

La Consejería de Bienestar Social ha concedido una subvención de un millón de euros para este proyecto con cargo a la línea de financiación para la construcción de residencias destinadas a personas mayores en Castilla-La Mancha. Esta inversión ha sido financiada por la Unión Europea-Next Generation EU, mediante los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

García Torijano ha destacado que las 59 plazas públicas de esta residencia "significan 59 oportunidades para que el derecho a ser cuidado no dependa únicamente del bolsillo de una familia", defendiendo un modelo basado en "colaboración, inversión, planificación pública, control público y atención de calidad".

La apertura de la residencia de Chinchilla forma parte de la estrategia del Gobierno de Castilla-La Mancha para acercar los cuidados a donde vive la gente, especialmente en municipios y comarcas donde existía una necesidad de nuevos recursos residenciales.

En este marco, el Ejecutivo autonómico ha impulsado siete nuevas residencias de mayores en Castilla-La Mancha, que suman 642 plazas adicionales, 315 de ellas públicas. "Estos proyectos han dado la posibilidad de poder invertir en nuestra región más de 47 millones de euros. Y esto también es importante porque genera riqueza, empleo, progreso y desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma", ha recalcado García Torijano.

En la provincia de Albacete, forman parte de esta nueva generación de recursos las residencias de Elche de la Sierra, Chinchilla de Montearagón y Munera. "Esta residencia no es un hecho aislado; es una pieza de una estrategia regional bien planificada para que los cuidados estén cerca de casa", ha señalado la consejera.

EMPLEO Y FIJAR POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS

De su lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha destacado que la residencia 'Las Encebras' no viene a sustituir otros recursos, sino a complementarlos, integrándose en ese modelo de atención centrado en la persona, basado en unidades convivenciales y en cuidados de proximidad.

Además, ha remarcado que este tipo de infraestructuras tienen "un impacto directo" en el desarrollo del medio rural, al generar empleo --en muchos casos femenino-- y contribuir a fijar población en los municipios.

Cabañero ha tenido también palabras de reconocimiento para el equipo profesional del centro, señalando que "son quienes convierten un edificio en un hogar" y dan sentido real a los proyectos con su trabajo y su vocación".

Finalmente, ha puesto rostro a ese objetivo con una referencia al que fue el primer residente del centro, Ángel Sánchez, cuya llegada simbolizaba, en su momento, el verdadero significado de este tipo de recursos: "que una persona pueda seguir viviendo en su pueblo, con dignidad, con cuidados y cerca de los suyos".

Por su parte, el alcalde de Chinchilla de Montearagón, Francico Morote Alcaraz, ha afirmado que es "un día grande" para Chinchilla y sobre todo para la gente que "está aquí ya viviendo".