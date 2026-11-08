CiBRA reivindica el poder transformador de la cultura en una clausura marcada por el recuerdo a las víctimas de Urda

Gala de clausura de la XVIII edición del Festival Internacional del Cine y la Palabra (CiBRA) - CIBRA

TOLEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gala de clausura de la XVIII edición del Festival Internacional del Cine y la Palabra (CiBRA) comenzó con un emotivo recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario registrado en Urda.

El director del Festival, Gabriel Castaño, explicó que la organización llegó a plantearse la suspensión de los actos programados, aunque finalmente decidió mantener la clausura como homenaje a las víctimas y como un espacio de encuentro frente a la división y la polarización social.

El Palacio de Congresos El Greco registró un lleno absoluto. Cerca de un millar de espectadores asistieron a una gala por la que desfilaron Michelle Jenner, Ariadna Gil, Henar Álvarez, Arantxa Sánchez Vicario, Jim Sheridan, John Connolly, Eduard Fernández, Natalia Sánchez y Sergio Peris-Mencheta, según ha informado el festival en nota de prensa.

Presentada por Maggie García, Julio Armesto y Chantal Martín, la ceremonia trasladó al público al año 2046 mediante una narrativa distópica en la que la cultura había desaparecido bajo el dominio de la inteligencia artificial. Desde ese escenario se reivindicó el papel del cine, la literatura y las artes como herramientas para preservar la libertad y el pensamiento crítico.

RECONOCIMIENTOS

Henar Álvarez, que recibió el premio Alice Guy de manos de Carolina Iglesias, reivindicó el esfuerzo de las mujeres dentro de la industria audiovisual: "Soy tan trabajadora porque soy consciente de que si fallaba una vez no iba a tener otra oportunidad". La humorista dedicó el reconocimiento a todas las mujeres que han tenido que abrirse camino en el sector y expresó su deseo de que algún día las oportunidades no entiendan de género.

También, recibió el galardón Ariadna Gil, quien aseguró sentirse muy afortunada por haberse dedicado a su pasión desde pequeña y pidió que la figura de Alice Guy siga siendo reivindicada para que no caiga en el olvido.

Arantxa Sánchez Vicario confesó entre risas que recoger el premio era "peor que jugar una final de Roland Garros", agradeciendo además el cariño recibido durante su estancia en Toledo.

Los premios Toledo de Cine distinguieron este año a Jim Sheridan, Sergio Peris-Mencheta y la serie Sueños de Libertad. Sheridan aseguró que esperaba encontrarse un pequeño festival, pero que había descubierto "un gran festival con un gran corazón".

Peris-Mencheta recogió personalmente su reconocimiento y protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche al leer una versión de un guion escrito para una futura edición de CiBRA, que fue recibido con una larga ovación por parte del público.

El equipo de Sueños de Libertad agradeció el reconocimiento y destacó que la serie no habría sido posible sin Toledo, ciudad que forma parte esencial de la identidad del proyecto.

Michelle Jenner recibió la Orden de Toledo y confesó sentirse sorprendida y emocionada por un premio que "nunca te esperas" y que recibió "con mucho amor".

El escritor irlandés John Connolly recogió el premio El Viento de la Luna y bromeó con mudarse a Toledo junto a su esposa y sus perros porque se trata de una ciudad que atesora innumerables historias.

En el apartado competitivo, Rodrigo Sorogoyen agradeció mediante vídeo el premio Carlos Blanco para El ser querido, destacando que se trata del primer galardón que recibe la película y recordando el cariño con el que siempre ha sido tratado por el festival.

Eduard Fernández recibió el premio a la mejor interpretación por El mal padre y agradeció el apoyo mostrado por CiBRA a una película que todavía no se había estrenado en salas.

Bola Negra fue reconocida como mejor película. Durante la recogida del premio, Milo Taboada Quílez agradeció el respaldo recibido y reconoció sentirse sorprendido por la extraordinaria aceptación que está encontrando la producción entre el público y la crítica.

La gala concluyó con la entrega del Premio Especial del Público a Arriba Tutto. José Mota reivindicó el humor como herramienta frente al miedo y recordó que allí donde cae una gota de humor, el mundo se convierte en un lugar mejor.

Durante la gala, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha reivindicado un cine en libertad, sin ningún tipo de censura y que cuente con el apoyo de toda la ciudadanía.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado la capacidad de CiBRA para unir cine, literatura y educación, "convirtiéndose en un punto de encuentro para creadores, profesionales y espectadores de diferentes lugares del mundo".