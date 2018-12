Ciencia unificará en una web todas las plazas científicas que salgan en España

Publicado 25/12/2018 12:29:47 CET

Pedro Duque anuncia una campaña en enero contra las pseudoterapias: "El enfoque es 'qué está basado en hechos reales y que no"

MADRID/TOLEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades creará un registro central 'online' donde publicará todas las plazas que vayan saliendo en universidades y centros de investigación en España con el objetivo de facilitar la vuelta de los investigadores españoles que se encuentran trabajando en el extranjero pero buscan una oportunidad en España.

"Vamos a hacer una cosa que debería haber estado siempre, pero no se ha hecho nunca, hacer un registro central donde estén todas las plazas que están saliendo", ha señalado el ministro de Ciencia, Pedro Duque, en una entrevista para Europa Press.

Esta es una de las medidas que contempla su departamento para revertir la denominada 'fuga de cerebros'. En los casi seis meses que lleva el PSOE en el Gobierno, el Ministerio que dirige Duque ha realizado otras acciones dirigidas a traer al talento español de nuevo a España, pero que se tratan de medidas que "no tienen el volumen, ni siquiera parecido, al de gente que está trabajando en otros países". Por ejemplo, cita el incremento del 15% en contratos del Programa Ramón y Cajal, que en realidad supone un aumento en 25 contratos.

"Algunos están encantados de estar en otros países, pero otros quisieran volver. Se trata de gente muy inteligente y previsora, y no va a volver ninguno si no ven una continuidad a 10 años, si no ven unas líneas de investigación o medios para hacer su trabajo", explica el ministro, que recuerda que para poder cambiar esto se requieren unos incrementos presupuestarios importantes del sistema.

PACTO DE ESTADO POR LA CIENCIA

Para poder hacer realidad que vuelvan los investigadores españoles, Duque hace hincapié en la necesidad de llegar a un Acuerdo por la Ciencia, que contemple, sobre todo, esa estabilidad necesaria para poder realizar los cambios del sistema por los que aboga, y un incremento presupuestario significativo.

Aunque Duque reconoce que "de momento" no se ha avanzado con el resto de fuerzas políticas, dice que "ya" es el momento, a partir de enero. "Mi idea ha sido empezar cuanto antes, pero era más importante presentar los PGE 2019 y a partir, el Pacto", señala el ministro, que pretende que en él se incluya también el compromiso de que esos fondos para la ciencia tengan usos basados en "criterios o consejos científicos".

En caso de que no se aprueben los PGE, cree que la ciencia corre el "riesgo" de quedarse sin el aumento planteado. "Si está el presupuesto igual que este año, habrá que empezar el año como hemos empezado, con los mismos niveles de gasto, y luego ya se verá cómo va el año, a lo mejor conseguimos algo más, que a veces te asignan más dinero durante el año; nosotros lucharemos", comenta.

En todo caso, insiste en que tendría que haber más aumento, pero se siente satisfecho: "Con el vuelco que se ha dado a las medidas sociales, tenemos que decir que se nos ha tratado bien desde el punto de vista de negociación de presupuestos".

Durante la entrevista, el ministro ha hecho un repaso del resto de medidas que pretende aprobar. Con respecto a las trabas burocráticas --sustitución de la fiscalización previa por la permanente en Organismos Públicos de Investigación--, se pretende aprobar "desde ya", es decir, en el siguiente Consejo de Ministros, el del 28 de diciembre, o bien ya en enero, en el del día 11.

Con respecto al Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), asegura que "está prácticamente terminado desde el punto de vista de redacción y plazos administrativos" y que se aprobará en cuestión "de tres, cuatro o cinco semanas", aunque la idea era hacerlo en diciembre. A su juicio, "todo el mundo está casi satisfecho" con el resultado, aunque haya puntos en los que no se ha podido llegar a un acuerdo. Sin embargo, no descarta, que se incluyan otras propuestas en un futuro. "Ya en una fase posterior, volveremos a tratar los temas más en detalle que se han quedado, pero creo que todos estamos en el mismo barco y lo vamos a aprobar cuanto antes; es mejor tener Estatuto que no tenerlo", apunta.

CAMPAÑA PARA COMBATIR LAS PSEUDOTERAPIAS

Junto a Sanidad, el Departamento de Duque presentó en el mes de noviembre un Plan para la Protección de las Personas frente a las Pseudoterapias, que arrancará en enero, según ha adelantado el ministro, que también asegura que ya tiene "toda una campaña diseñada" que se llevará a cabo tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, donde se incluirá publicidad institucional.

"El enfoque es 'qué está basado en hechos reales y qué no'. Hay hechos constatables y cosas basadas en hechos reales como en las películas; podríamos utilizar esa frase, esas cosas tienen que tener un poco de sorpresa, si no, son menos efectivas", ha explicado Duque, que ha avanzado que hubo una reunión con los medios de comunicación para tratar el tema.

"Lo que queremos es ofertar a los medios una oportunidad de que tengan mucho más acceso a información veraz, de tal modo que entre todos y la gente responsable, ayudemos a la gente a distinguir lo que es verdad de no verdad", añade.

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS: EL HUSO HORARIO Y LOS COCHES ELÉCTRICOS

Duque es un fiel defensor de que todas las decisiones políticas estén avaladas por criterios científicos, pero reconoce que en cuestiones como el cambio de huso horario o la prohibición de todos los vehículos contaminantes para 2040 se podría realizar un referéndum: "Este tipo de decisiones las tiene que tomar la ciudadanía, bien los representantes o por referéndum".

Si bien, los ciudadanos que voten han de estar "correctamente informados" sobre las consecuencias de ello que aportan los expertos, ya que "hay cosas que son absolutamente evidentes que claramente decantan la decisión". "Lo que no podemos hacer es un referéndum sobre si debemos poner puentes o la gente tiene que cruzar a nado", ejemplifica.

En este sentido, la labor del Ministerio, según indica Duque, "es informar a la gente correctamente de manera que no esté influenciada por gente que propaga informaciones falaces para hacer su negocio o para su propio interés". Duque reconoce que es un trabajo en el que todavía hace falta "hacer más", pues hay que "llegar más a la gente, enseñarles más" informaciones que cuenten con un criterio científico de datos y experimentos.

"No puedo estar a favor del antiguo despotismo ilustrado, yo creo que todos tenemos una formación y tenemos acceso a la información, eso es lo que prima, pero a la gente hay que explicarle las cosas; si en algún momento se plantea que se haga una consulta sobre si tenemos que quitar las unidades de oncología y sustituirlas por 'curasanas', eso que llaman reiki, si la gente lo vota, habrá que hacerlo, pero tenemos que estar seguros de que la gente esté informada", concluye.

-. Firma: AMDD/MPIN .-