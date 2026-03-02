Cientos de trabajadores del Sescam marchan en Toledo para exigir a Junta la negociación de la carrera profesional

Marcha de profesionales del Sescam en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han marchado este lunes en Toledo capital en señal de protesta para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que inicie un proceso de negociación del complemento de la carrera profesional, cuando se cumplen 14 años desde que este colectivo dejara de percibirlo.

Representantes de los siete sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial del Sescam --CCOO, UGT, CSIF, SATSE, USICAM, USAE y CESM-- han custodiado una marcha que ha comenzado en las puertas del Hospital Universitario de Toledo.

Trabajadores de la Administración sanitaria de todas las categorías han coreado lemas como 'Carrera profesional para todo el personal' o 'Page, escucha la carrera no es tu hucha', con alusiones a este complemento con una petición expresa al presidente regional, Emiliano García-Page.

Desde el acceso principal del Hospital Universitario, han recorrido la distancia que les separa de la sede central del Sescam por la Avenida Río Guadiana y ya en la puertas del edificio de la Administración sanitaria se han detenido durante unos minutos, para seguir coreando las consignas en relación a la carrera profesional.

Antes de comenzar esta marcha, los diferentes representantes sindicales han trasladado esta posición común en declaraciones a los medios.

"NO VAMOS A PARAR"

El responsable de Sanidad de UGT, Fernando Peiró, ha señalado que tras la concentración en Albacete y esta de Toledo, no van "a parar". "Llevamos 14 años esperando la reanudación. Somos los únicos de todo el sistema nacional de salud que a día de hoy no tenemos esta posibilidad", ha afirmado.

El Gobierno regional "está pidiéndole a los demás que no haya desigualdades en materia de financiación con otras comunidades autónomas", y "están muy enfadados porque otros no cumplen con lo que prometen", ha afirmado Peiró, pero es la Junta la que "tampoco cumple con lo que prometió a los profesionales del Sescam" cuando "ya ha pasado el ecuador de su tercera legislatura en el gobierno".

Por su parte, el vicepresidente de Sanidad de CSIF en Castilla-La Mancha, Guillermo Rubio, ha pedido al Sescam que "deje de mentir" a los trabajadores, que lleva "14 años diciendo mentiras y con promesas falsas o incumplidas".

Ha apuntado directamente a Emiliano García-Page para que derogue "la ley del 2012 de María Dolores de Cospedal --que conllevaba la eliminación de este complemento-- y que a día de hoy sigue manteniendo".

De su parte, el coordinador regional de USICAM, José Julián Castillo, ha pedido al presidente regional que, en lugar de ir "por los platós de televisión hablando de otras comunidades", que venga a "arreglar la suya", visitando el hospital de Albacete o Toledo para "que se dé cuenta de cómo está la sanidad y cómo está su personal".

"Decimos basta y lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, negociar con nosotros la convocatoria de la carrera profesional porque el personal del Sescam le está mandando un mensaje de socorro", ha aseverado.