Cierra el colegio 'Isabel la Católica' de Luciana a causa de las inundaciones

Colegio 'Isabel la Católica' de Luciana (Ciudad Real) - JCCM

CIUDAD REAL 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colegio 'Isabel La Católica' de la localidad ciudadrealeña de Luciana ha tenido que ser cerrado este jueves por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes debido a las inundaciones.

Así lo indican a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que añaden que el aviso del cierre ha sido recibido sobre las 11.40 horas.

De su lado, fuentes de la Delegación de la Junta en Ciudad Real apuntan que en Luciana confluyen el río Guadiana y el Bullaque y que, ante la crecida del río, se ha decidido cerrar este centro escolar que está en la zona baja del municipio.