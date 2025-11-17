Cifuentes acogerá del 20 al 22 de noviembre el Fin de Semana del Deporte

Presentación del Fin de Semana del Deporte creado por la Diputación de Guadalajara. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Cifuentes acogerá los días 20, 21 y 22 de noviembre el I Fin de Semana del Deporte de la Provincia, una iniciativa impulsada por la Diputación de Guadalajara con el objetivo de poner en valor la actividad deportiva y fomentar hábitos saludables entre todos los públicos.

Durante tres días, deportistas, familias y aficionados podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades deportivas y de ocio adaptadas a todas las edades, según informa la Institución provincial.

Los detalles de esta nueva propuesta han sido presentados por el diputado de Deportes, Marco Campos, quien ha destacado la importancia de acercar el deporte a todos los rincones de la provincia y, muy especialmente a las zonas rurales.

"Queremos que los niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades de practicar deporte que los de la ciudad, y que los clubes de los municipios se sientan parte de la identidad deportiva provincial", ha señalado.

El programa de este I Fin de Semana del Deporte combina disciplinas tradicionales con otras menos habituales en el entorno rural. Entre las actividades destacan partidos de voleibol y fútbol sala en categoría escolar, sesiones máster de zumba, combat y jumping, así como exhibiciones de fútbol americano y esgrima, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer deportes poco frecuentes en la comarca.

Uno de los momentos más esperados del fin de semana será la prueba combinada de senderismo y atletismo, incluida en la VII Legua Cifontina, que permitirá a los participantes conocer y valorar el patrimonio natural que rodea Cifuentes.

El plato fuerte del fin de semana será el partido de baloncesto que se celebrará el sábado, a las 19.00 horas, entre el Real Madrid Leyendas y el Lujisa Guadalajara Sub-22, con la participación especial y el apadrinamiento del histórico jugador Fernando Romay.

El exjugador ha mostrado su entusiasmo por formar parte de estas jornadas deportivas, destacando que "el deporte sigue siendo una fuente de ilusión, educación y valores".

Dicho esto, ha añadido que le emociona ver cómo se está construyendo una base sólida en todos los pueblos de la región, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de descubrir nuevas disciplinas y disfrutar del deporte.

"Esperamos ofrecer un gran espectáculo, que el público se divierta y que esta jornada se convierta en un recuerdo inolvidable para Cifuentes", concluyó Romay.

Finalmente, Marco Campos reiteró que este proyecto busca "consolidarse como un referente anual del deporte provincial, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo la identidad deportiva de la provincia".

El I Fin de Semana del Deporte Provincial se desarrollará en distintas instalaciones de Cifuentes, en colaboración con la Escuela Deportiva Municipal, con entrada libre para todas las actividades.