Cinco corredores, uno vecino de Azuqueca, trasladados al Hospital de Navarra tras el sexto encierro de los Sanfermines

Sexto encierro de los Sanfermines de 2026 con toros de la ganadería de La Palmosilla. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA/GUADALAJARA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sido trasladadas este domingo al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el sexto encierro de las fiestas de San Fermín 2026, protagonizado por toros de la ganadería La Palmosilla. Todos ellos están en valoración.

Se trata de R.D.C, varón de 55 años y vecino de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que ha sufrido un traumatismo torácico en el tramo de Santo Domingo. Otro es J.T, joven navarro de 25 años, atendido por un trauma nasal en Telefónica.

Por otro lado, S.R.P, varón de 33 años de Moixent (Valencia), ha sufrido un traumatismo craneoencefálico en la zona del callejón; E.P.P, varón de 38 años de Cambrils (Tarragona), ha sido atendido por una luxación en el hombro derecho sin deformidad en la Bajada Javier; y A.R.A., joven de 21 años, vecino de Berriz-Olakueta (Vizcaya), ha recibido un pisotón en la rodilla izquierda y ha sufrido una traumatismo craneoencefálico en Mercaderes.

Además, según han informado desde los servicio sanitarios, se ha trasladado al centro ambulatorio Doctor San Martín a otros tres corredores. Dos heridos en el tramo de Estafeta con contusiones en el pie; mientras que el tercero procede del tramo de Telefónica con una contusión maxilofacial.

Finalmente, en la Plaza de Toros ha sido atendido un corredor con una herida penetrante en el codo por una cornada que no ha necesitado traslado a centro médico.