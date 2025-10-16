Cinco detenidos en Madrid y Barcelona por la estafa 'hijo en apuros' tras una denuncia en Pelahustán (Toledo)

Archivo - El método de estafa del 'hijo en apuros' implica la suplantación de identidad para obtener dinero de la víctima. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntos autores de un delito de estafa bancaria a través del método 'falso hijo en apuros'. A todos ellos se les atribuyen los delitos de estafa bancaria, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Pelahustán (Toledo), según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

En ella, la víctima relataba cómo, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, había recibido varios mensajes en los que se suplantaba la identidad de su hija, solicitándole con urgencia una transferencia bancaria por valor de 3.500 euros.

Las indagaciones han concluido que los autores llevaron a cabo la estafa mediante el método del 'falso hijo en apuros', consistente en la suplantación de identidad de un familiar cercano a la víctima utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, solicitando una transferencia bancaria de manera urgente, tras simular una situación de emergencia.

Con este método, los estafadores tratan de evitar el uso de llamadas de voz, con el fin de no ser descubiertos.

El dinero procedente de las víctimas tenía como destino cuentas bancarias controladas por los estafadores, donde posteriormente era retirado en diferentes cajeros automáticos de Madrid y Barcelona, con el objetivo de dificultar su seguimiento.

La investigación, desarrollada por la Guardia Civil de Pelahustán (Toledo) con el apoyo de unidades de las Comandancias de Madrid y Barcelona, ha permitido identificar y detener a cinco personas, las cuales formaban un entramado complejo donde cada una desempeñaba funciones diferenciadas.

Como resultado se han intervenido cinco cuentas corrientes, utilizadas por los estafadores para la recepción, posterior redistribución y extracción de los fondos obtenidos ilícitamente.

Asimismo, se ha comprobado que los autores están vinculados con otras estafas similares cometidas en diferentes provincias.