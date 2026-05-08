Cinco hamburgueserías de Albacete competirán en Hellín en un Burger Fest que contará con 'Cenando con Pablo'

La Burger Fest se estrena en Hellín de la Mano de la Cofradía de la Paz - AYUNTAMIENTO DE HELLÍN

ALBACETE 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Burger Fest se estrenará en Hellín a partir del 29 de mayo y durante tres días en una cita en la que cinco hamburgueserías de la provincia competirán por colocar su producto como el mejor de entre todos los participantes.

Un evento gastronómico organizado por la Cofradía de la Paz en el Recinto Ferial Nuestra Señora del Rosario, con cinco 'food trucks' a cargo de Hamburguesería Seven, Rayo Burger, Burger Lab, Theox y la propia hamburguesería de la Cofradía.

Para completar el menú, una sexta caravana ofrecerá patatas y nuggets; a los que hay que sumar dos zonas gastronómicas, una de postres y otra de bebidas en barra, ha inforamdo el Ayuntamiento en nota de prensa.

El recinto tendrá habilitadas una zona VIP y una Miniferia Infantil, que permita a pequeños y mayores disfrutar del festival en plenitud. Además, habrá música en directo, incluso se retransmitirá la final de la Liga de Campeones.

A todo ello hay que sumar la presencia de Pablo Cabezali para la inauguración del evento y la cena del viernes, 'youtuber' gastronómico detrás de la icónica cuenta de 'Cenando con Pablo', con casi un millón de seguidores.