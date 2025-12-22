Cinco nuevas líneas, más tecnología y flota renovada de autobuses en el futuro transporte público de Guadalajara

El concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobará este martes el expediente de contratación del contrato mixto de concesión de servicio y obra de transporte colectivo urbano de la ciudad de Guadalajara.

Con esta aprobación se publicarán los pliegos administrativos y técnicos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, iniciando el proceso de licitación que permitirá adjudicar el contrato en torno al mes de julio de 2026, siempre que el procedimiento avance sin incidencias.

Así lo ha anunciado el concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, quien ha explicado que este contrato, con una vigencia de diez años y un coste estimado de 93 millones de euros, representa una transformación integral del transporte urbano, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"El servicio actual, prorrogado de forma forzosa desde marzo de 2023, será sustituido por un modelo moderno, sostenible y adaptado al crecimiento de Guadalajara, una de las ciudades que más crece en España. Tras la publicación de los pliegos, las empresas interesadas dispondrán de 35 días hábiles para presentar sus ofertas, que serán evaluadas por los técnicos municipales", ha señalado.

Entre las principales novedades, el contrato contempla la creación de cinco nuevas líneas: cuatro diurnas que conectarán puntos estratégicos como la estación de Renfe, la estación de autobuses, la Universidad de Alcalá, el Hospital Universitario y barrios en expansión como Aguas Vivas, Remate de las Cañas y Balconcillo, además de una línea nocturna adicional para Aguas Vivas que se sumará a los actuales servicios búho.

Además, se mejoran las frecuencias de las líneas ya existentes Se incorpora también un microbús eléctrico para el casco histórico, que permitirá acceder a zonas hasta ahora inaccesibles para el transporte público, conectando la Avenida del Ejército con el Palacio del Infantado, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, el Jardinillo, la Diputación y el eje cultural, favoreciendo la dinamización comercial y turística del corazón de la ciudad.

Este microbús ofrecerá entre 18 y 20 plazas y funcionará con una frecuencia de 20 minutos.

FLOTA RENOVADA Y CON MÁS AUTOBUSES

La flota pasará de 28 a 34 autobuses, con una transición hacia energías limpias que eliminará los vehículos diésel. El primer año se incorporarán 14 autobuses de gas natural y cinco eléctricos, y en los cuatro primeros años se completará la renovación con un total de 17 eléctricos y 14 de gas natural.

Esta apuesta por la sostenibilidad se refuerza con la construcción de nuevas cocheras en el Polígono del Henares, que albergarán los puntos de recarga eléctrica, dejando en desuso las instalaciones actuales en Marchamalo.

El contrato incluye la renovación completa de todas las marquesinas, que serán digitales, inteligentes y accesibles para personas con movilidad reducida, así como la implantación de un nuevo sistema de ayuda a la explotación, métodos de pago avanzados mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, y la instalación de cinco quioscos digitales adicionales para facilitar la recarga y la información en tiempo real.

Los usuarios podrán conocer la ubicación de los autobuses y los tiempos de espera a través de aplicaciones móviles y marquesinas interactivas, sustituyendo sistemas obsoletos implantados hace más de una década.

El concejal ha subrayado que este contrato no solo moderniza el transporte urbano, sino que lo convierte en una herramienta clave para la movilidad del futuro, alineada con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y con las exigencias de accesibilidad y eficiencia energética.

"Estamos ante un contrato que suma, que responde a las nuevas necesidades de una ciudad en crecimiento y que apuesta por la sostenibilidad y la tecnología", ha afirmado López Pomeda, agradeciendo el trabajo de los técnicos municipales y destacando que el objetivo es ofrecer un servicio más cómodo, seguro y adaptado a los ciudadanos.

El concejal ha recordado que el Ayuntamiento seguirá abierto a incorporar mejoras durante la vigencia del contrato, para dar respuesta a nuevas demandas de movilidad.