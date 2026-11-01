Cinco personas heridas, una grave, tras la colisión de tres turismos en Auñón (Guadalajara)

Hospital de Guadalajara - SESCAM

GUADALAJARA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la colisión de tres turismos a la altura del kilómetro 235 de la N-320, dentro del término municipal de Auñón (Guadalajara).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 19.35 horas de este sábado.

Todos los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Universitario de Guadalajara. El más grave es un hombre de 47 años, que fue trasladado en una ambulancia medicalizada.

El resto de heridos son tres hombres de 45, 58, y 80 años, y una mujer de 80 años, que fueron derivados al hospital por dos ambulancias.

Junto a las tres ambulancias, hasta el lugar se desplazaron un médico de urgencias, un helicóptero sanitario, bomberos de Sacedón y Guardia Civil.