Los cineastas toledanos Carlos y Roberto Valle ruedan el spot turístico de Toledo para Fitur 2027

Los ganadores del Premio Goya, Carlos y Roberto Valle ruedan el spot turístico de Toledo 2027. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cineastas toledanos Carlos y Roberto Valle, ganadores del Premio Goya en 2025, se encuentran inmersos en el rodaje del nuevo spot promocional de Toledo que será presentado en Fitur 2027.

La pieza, concebida como un proyecto cinematográfico y no como un spot turístico convencional, se viene desarrollando a lo largo de un año y cuenta con un equipo artístico y técnico de más de 20 profesionales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La producción se está llevando a cabo en distintas épocas del año y en numerosas localizaciones de la ciudad, con el objetivo de capturar Toledo en diferentes estaciones, momentos del día, ambientes y estados de luz.

Aunque por el momento la historia que vertebra la pieza no ha sido desvelada, sus responsables avanzan que el relato permitirá descubrir la ciudad desde una perspectiva emocional y cinematográfica. El propósito de los hermanos Valle es mostrar una ciudad que el público reconoce, pero desde una perspectiva diferente "Toledo será la auténtica protagonista de esta historia, no solo el escenario de ella".

El elenco de la pieza está encabezado por Carlos Manuel Díaz Hidalgo (La voz dormida), Irene Rojo (La Agencia) David Mora (Kiki, el amor se hace), y Raquel Martínez, que realiza en esta producción su debut ante las cámaras. La dimensión de la producción responde a una decisión creativa: abordar la promoción turística de Toledo utilizando las herramientas, los tiempos y el lenguaje propios del cine.

"Durante mucho tiempo, los spots turísticos han tenido una estructura muy reconocible: mostrar los lugares más importantes de una ciudad, acompañarlos de música y transmitir al espectador que merece la pena visitarla. Nosotros queríamos ir un paso más allá. Queríamos contar una historia que pudiera emocionar por sí misma y conseguir que, cuando el espectador descubra Toledo a través de ella, sienta que está entrando en una película", explican Carlos y Roberto Valle.

Para los hermanos Valle, naturales de la provincia de Toledo y vinculados desde sus comienzos a la creación cinematográfica desde Castilla-La Mancha, el proyecto supone además una oportunidad para seguir reivindicando el territorio como espacio de creación audiovisual.

"Rodar Toledo desde dentro, con un equipo cinematográfico y con profesionales de nuestra tierra, es una responsabilidad y también una enorme oportunidad. Queremos que la pieza funcione como una invitación a descubrir la ciudad, pero sobre todo que consiga transmitir algo que no se puede explicar con una lista de monumentos: cómo se siente Toledo".

El spot será presentado oficialmente en Fitur 2027, donde se dará a conocer la pieza completa y se desvelarán los detalles de la historia.