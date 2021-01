Cineclub Toledo tiene todo listo para abrir en cuanto las condiciones sanitarias permitan: "Haremos lo que haga falta"

TOLEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Cineclub de Toledo, Gabriel Castaño, tras decretarse la suspensión de actividades culturales en Castilla-La Mancha desde este martes, ha señalado que este espacio tiene su programación preparada para abrir en la ciudad en cuanto se permita con un "aforo mínimo". "Vamos a hacer lo que haga falta".

En declaraciones a Europa Press, Castaño ha señalado que la previsión del Ayuntamiento de Toledo era poder abrir el mes de enero, pero esta planificación se ha quedado en suspenso por la aplicación de estas medidas restrictivas.

De la programación que iba a arrancar a principios de año Castaño ha avanzado que se podría mezclar parte de los títulos del Festival de Cine y la Palabra (Cibra) que no pudieron proyectarse en noviembre, junto a películas "premiadas de Goya o de Oscar", en una temporada en la que son habituales estas entregas de premios.

Castaño pone como ejempl películas como 'El Padre' --solo la pudieron ver en Toledo unas cien personas en el Cineclub--, otros títulos que se han quedado en el tintero o algunos que se han exhibido en cines menos tiempo, pero que por la temática podrían ser rescatables en este espacio.

Su demanda no está condicionada a los "grandes estrenos" de las salas de cine, es una alternativa "más de nicho", por lo que no habría problema por rescatar algunos títulos de 2020, ya que no se quedarían "atrasados" para el público.

Para ilustrar las cifras en las que el Cineclub podría funcionar con un aforo del 30%, Castaño ha explicado que en una sala como el Teatro de Rojas podrían entrar un máximo de 120 personas, comparado con las mil personas que podían acudir de lunes a miércoles en circunstancias habituales en una semana "potente".

Preguntado por el cierre de los únicos cines en la capital --MK2 Cinesur-- y cómo Toledo podría estar sin alternativas culturales varias semanas, Castaño ha indicado que un cine como el del centro comercial 'Luz del Tajo' está más condicionado por los grandes estrenos, a diferencia del Cineclub, que proyecta películas para público al que no le importa ver un título que no haya tenido mucho éxito en cines convencionales.

"NO SE VA RENUNCIAR AL CINECLUB"

Desde el Ayuntamiento de Toledo, el concejal de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico, Teo García, ha señalado que la ciudad no va a renunciar al Cineclub, un espacio "muy querido, consolidado y valorado" en la capital, por lo que la intención es ponerlo en marcha en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.

"Hemos aprendido del año anterior, lo primero es la seguridad, y la ciudad va a poner en marcha todas las garantías", ha expresado García, que ha explicado que el contrato y la adjudicación del servicio están en vigor.

Asimismo, ha mencionado que los espacios del Cineclub, la sala Thalía y el Teatro de Rojas están "acondicionados", por lo que se podrá retomar tan pronto como las condiciones sanitarias lo permitan.

García, en esta situación de pandemia "tremendamente compleja", se ha mostrado abierto a que la ciudad pueda "reinventarse" mediante iniciativas relacionadas con este sector, en colaboración con otras administraciones como el Gobierno regional, estatal o la Diputación de Toledo.