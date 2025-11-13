El Circuito de Velocidad de Albacete reanuda su actividad a partir del 29 de noviembre tras varios años de parón

ALBACETE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de Velocidad de Albacete reanudará su actividad, tras varios años de parón, con unas jornadas de puertas abiertas y toma de contacto ordenadas en tandas gratuitas de motos que tendrán lugar los días 29 y 30 de este mes y 6 y 8 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas, de 15 minutos en pista, divididas en 4 grupos, dependiendo el nivel de experiencia, junto a una exhibición de automóviles de Formula Vintage el día 7 de diciembre, una vez que la última competición deportiva se celebró en octubre de 2019 y la última actividad privada en el primer semestre de 2021.

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, y el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, han asegurado que la reapertura del Circuito de Velocidad de Albacete es fruto del intenso trabajo y del compromiso institucional compartido para que esta infraestructura deportiva tan importante recupere su actividad.

Según ha señalado, "es una excelente noticia para los aficionados al mundo del motor, pero también para Albacete, ya que contribuirá de manera muy positiva a proyectar la imagen de nuestra ciudad y provincia y será un potente imán de atracción turística, impulsando de este modo nuestro desarrollo económico y social".

Tanto el alcalde como el presidente de la Diputación Provincial han puesto en valor que este acontecimiento tan esperado será posible gracias a la culminación de las actuaciones imprescindibles que se han llevado a cabo para poder dotar al Circuito de Velocidad de las medidas de seguridad necesarias en cuanto a instalación y más concretamente a la seguridad en pista se refiere.

En este sentido, cabe recordar que las principales actuaciones relacionadas con la seguridad que se han acometido han consistido en las obras de remodelación de la pista realizadas entre enero y septiembre del pasado 2023, la sustitución de las barreras de seguridad (neumáticos), la adecuación de las escapatorias, la nivelación de perfiles de la pista en varios puntos a lo largo de toda la pista y arreglo de caminos se servicio, así como la instalación de un circuito cerrado de televisión y sistemas de señalización adaptados a la normativa y tecnología actuales.

Manuel Serrano y Santiago Cabañero han agradecido al personal del Consorcio, así como del Ayuntamiento y Diputación el magnífico trabajo realizado para poder llegar a la conclusión de unas actuaciones de gran complejidad técnica en muchos casos, que han requerido un importante esfuerzo por parte de muchas personas que se han implicado al máximo.

Un claro ejemplo de ello es que en el último año se han tramitado un total de 56 contratos por parte Consorcio del Circuito de Velocidad, lo que supone un "encomiable" trabajo realizado por el personal propio del Consorcio, así como por el personal de Secretaría en Intervención del mismo. Además, los trabajadores de la empresa municipal Urvial ha tenido una intervención determinante para varias de estas actuaciones, estando previstas en un futuro inmediato actuaciones por parte de todos ellos, más vinculadas a aspectos estéticos.

En cuanto a las tandas, las plazas se adjudicarán por orden de inscripción, dándose preferencia, en primer lugar a los socios de los dos únicos clubes federados de la provincia, Moto-Club Albacete y Moto-Club Almansa, seguidos de los residentes en Albacete y provincia y quienes paguen el impuesto de circulación de su moto en la provincia de Albacete y, finalmente, para los no residentes.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción para socios de ambos clubes se abrirá el próximo lunes, día 17 de noviembre, a las 9.00 horas. El día 20, será para residentes en Albacete y provincia o que paguen el impuesto de circulación de su moto en la provincia de Albacete, y el día 25, a las 9.00 horas, para los no residentes, hasta completarse las plazas disponibles o el viernes anterior a cada jornada a las 10.00 horas.

Las inscripciones se realizaran a través de la web www.circuitoalbacete.es y todos los participantes tendrán que estar en posesión de seguro médico de accidentes o licencia federativa y haber firmado la hoja de renuncia de responsabilidad para poder entrar a pista. La edad mínima para participar es de 18 años y de 15 años para pilotos federados.