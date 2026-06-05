Ciudad Real adelanta al 16 de junio la convocatoria de sus becas universitarias con 30.000 euros de presupuesto

La concejala de Educación de Ciudad Real, María José Escobedo. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Real abrirá el próximo 16 de junio el plazo de solicitudes de sus becas de Universidad 2026, dotadas con una cuantía total de 30.000 euros.

Están destinadas a estudiantes universitarios, de bachillerato y de grados formativos con el objetivo de ayudarles en los gastos que han tenido que afrontar con motivo del curso, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 15 de septiembre de 2026, en conceptos como la matrícula, el alojamiento, el transporte o el material informático, bibliográfico o de papelería, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La concejal de Educación, María José Escobedo, ha presentado esta nueva convocatoria de ayudas económicas con la que el Ayuntamiento plasma "su compromiso de facilitar la vida a las familias". La convocatoria se ha adelantado en fechas con respecto al pasado año, para ayudar a los beneficiarios en la planificación de sus gastos.

Se establecen tres tipos de becas, de 500, 300 y 200 euros para estudiantes universitarios, y de 100, 70 y 40 euros para alumnos de bachillerato y ciclos formativos.

La convocatoria se destina principalmente a estudiantes de unidades familiares en dificultades socieconómicas, empadronados en Ciudad Real y que estén matriculados en el curso 2026 en los niveles formativos a los que abarca.

El plazo de solicitudes quedará abierto hasta el día 31 de julio y los solicitantes podrán aportar la documentación justificativa de los gastos hasta el mes de octubre. El Ayuntamiento de Ciudad Real publicará en su web la próxima semana toda la información y las bases de la convocatoria.

RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS PARA LAS AMPAS

En su comparecencia, la concejal de Educación ha informado además de la resolución de otra de las convocatorias de ayudas anuales de su departamento, en este caso las destinadas a las AMPAS, que se realizó el pasado 27 de mayo. Este año se ha incrementado el número de asociaciones demandantes, que ha pasado de 11 en 2025 a 15 en esta edición. El Ayuntamiento dota la convocatoria con un montante total de 30.000 euros.

María José Escobedo ha dado a conocer que este año el consistorio ha incrementado las ayudas en cada uno de los tramos que se establecen con respecto a la convocatoria de 2025: las de 200 euros han pasado a 300, las de 500 se han elevado a 700 euros, y las ayudas de 700 han llegado a 1.000 euros.