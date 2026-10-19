Ciudad Real aprueba ayudas de 200 euros para jóvenes de hasta 35 años destinadas a formación y al carné de conducir

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes de Ciudad Real de entre 18 y 35 años podrán acceder a ayudas de 200 euros para complementar su formación, desde el pago de academias hasta la obtención del carné de conducir, gracias a una nueva convocatoria del 'Cheque Joven' aprobada este lunes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que ha detallado que esta línea de subvenciones contará con una dotación presupuestaria de 15.000 euros.

El objetivo de la iniciativa es contribuir a sufragar parte de los gastos que los jóvenes deben afrontar para ampliar su formación y mejorar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Entre los conceptos que podrán financiarse figuran los gastos relacionados con academias y la obtención del permiso de conducir, dos ejemplos que el portavoz municipal ha mencionado al explicar el alcance de esta convocatoria.

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la resolución definitiva de las subvenciones destinadas a centros docentes públicos, con una partida cercana a los 15.000 euros para apoyar actividades educativas que se desarrollan en la ciudad.

CASI UN MILLÓN PARA CUBRIR DOS PISTAS DEPORTIVAS

Otro de los acuerdos destacados de la sesión ha sido la aprobación de un proyecto de mejora de las instalaciones deportivas del Polideportivo Puerta de Santa María, que contempla una inversión de 978.000 euros.

La actuación permitirá cubrir dos pistas polideportivas, con el propósito de facilitar su utilización durante todo el año y reducir las limitaciones que actualmente imponen las condiciones meteorológicas.

El proyecto no se limitará a la instalación de las cubiertas, sino que también incluirá otras intervenciones de mejora, como trabajos de iluminación y pintura.

Según ha explicado Arroyo, esta inversión responde al objetivo del equipo de Gobierno de ampliar las posibilidades de práctica deportiva en la capital y conseguir que las instalaciones municipales puedan aprovecharse durante más meses del año.