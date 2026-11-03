Ciudad Real aspirará a convertirse en Ciudad Europea del Deporte en 2028

Pleno en el Ayuntamiento de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado por unanimidad, en su sesión ordinaria del mes de octubre, la presentación de la candidatura de la ciudad al reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte 2028, una distinción que concede ACES Europe a las ciudades que destacan por su apuesta por el deporte como herramienta de salud, bienestar e inclusión social.

La candidatura pretende poner en valor el trabajo desarrollado en la ciudad en materia deportiva, tanto en el ámbito de las instalaciones y los servicios municipales como en el impulso al deporte base, el respaldo a los clubes y entidades deportivas y la organización de competiciones y eventos.

Ciudad Real cuenta con más de 60 clubes deportivos, más de 3.200 deportistas federados y cerca de 5.000 participantes en las escuelas deportivas municipales, que abarcan más de 40 modalidades. Asimismo, durante 2026 está prevista la celebración de más de 182 eventos deportivos en la ciudad.

Por ello, el proyecto quiere reconocer también la implicación de los deportistas, clubes, federaciones, profesionales y entidades que contribuyen al desarrollo de la actividad deportiva en Ciudad Real, así como el papel del deporte en la promoción de hábitos de vida saludables y la convivencia.

La aspiración a este reconocimiento supone, además, una oportunidad para seguir impulsando la práctica deportiva entre la ciudadanía y reforzar la proyección de Ciudad Real como referente deportivo.

Tras la aprobación de la candidatura, se abre una fase de evaluación por parte de ACES Europe, que incluirá la visita de una comisión encargada de analizar diferentes aspectos del municipio, como las instalaciones deportivas, la oferta de actividades, la participación ciudadana y las políticas de promoción del deporte.

La obtención de este reconocimiento supondría una mayor proyección europea para la ciudad y una oportunidad para favorecer la celebración de nuevos acontecimientos deportivos y el desarrollo de iniciativas vinculadas al deporte, con posibles repercusiones en los ámbitos social y económico.

CLIMATIZACIÓN DE LOS COLEGIOS

De otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado una modificación de crédito por importe de más de 6 millones de euros, con el voto favorable de los grupos municipales y la abstención del grupo socialista. Entre las partidas incluidas en el expediente destacan las destinadas a actuaciones en materia educativa, principalmente la climatización de los colegios públicos y la gratuidad de la Escuela Infantil Municipal La Granja.

En relación con la climatización de los centros educativos, la modificación presupuestaria incorpora 1.868.002 euros adicionales para financiar las obras en los 16 colegios públicos de la ciudad que han solicitado esta actuación. A esta cantidad se suman 88.991 euros destinados al contrato de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Estas nuevas consignaciones se añaden a los 250.000 euros que ya estaban previstos en el presupuesto municipal. En conjunto, la inversión destinada a estas actuaciones asciende aproximadamente a 2.239.000 euros.

Otro de los asuntos relacionados con educación incluidos en el expediente es la habilitación de una partida de 50.000 euros para hacer efectiva la gratuidad de la Escuela Infantil Municipal La Granja, dirigida a niños y niñas de 0 a 3 años. En este sentido, el Pleno ha abordado también la suspensión del acuerdo regulador del precio público de este servicio, como paso necesario para aplicar la gratuidad a partir del 1 de enero de 2027.

Por otra parte, la modificación presupuestaria incorpora 105.200 euros para atender el pago de intereses de demora correspondientes al Plan Corresponsables de los años 2022 y 2023, cuya liquidación ha sido solicitada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La modificación de crédito, por un importe global de 6.126.485 euros, incluye también partidas destinadas a otras áreas y servicios municipales.