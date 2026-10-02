Ciudad Real busca aprovechar el talento migrante para cubrir puestos en sectores con falta de mano de obra

El alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Empresas, administraciones y entidades sociales se han dado cita este viernes en Ciudad Real para impulsar nuevas vías de colaboración que faciliten la incorporación laboral de personas migrantes y otros colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, especialmente en sectores que tienen problemas para encontrar mano de obra.

Ese ha sido el objetivo de la jornada 'Talento sin fronteras en Ciudad Real: empresas diversas, empresas más fuertes', organizada por YMCA dentro de la Red Mosaico y celebrada en el Edificio de Promoción Empresarial del IMPEFE, y a la que han acudido la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

La directora autonómica de YMCA en Castilla-La Mancha, Sandra Cortés Mérida, ha explicado que el objetivo pasa por generar alianzas entre empresas, entidades y administraciones y conseguir que el talento sea el principal criterio a la hora de incorporar trabajadores.

"Que el talento sea fundamental en nuestras empresas y que no miremos ni origen ni edad, sino lo que nos pueden aportar a las empresas, entidades y organizaciones", ha señalado.

Por su parte, Patricia Franco, ha defendido que la Red Mosaico refleja la realidad actual del mercado de trabajo y la necesidad de que administraciones y entidades colaboren en la inserción y acompañamiento de quienes "lo tienen siempre un poquito más difícil".

Franco ha recordado que el Gobierno regional cofinancia con 2,4 millones de euros iniciativas de entidades sociales y que YMCA recibe 66.000 euros para itinerarios y acompañamiento dirigidos principalmente a jóvenes y colectivos vulnerables.

También ha puesto en valor el Fondo Social Europeo Plus, que movilizará más de 400 millones de euros en Castilla-La Mancha durante el periodo 2021-2027.

Según ha señalado, más de 170.000 personas se han beneficiado ya de este programa y cuatro de cada diez son migrantes.

La consejera ha destacado además que sectores como agricultura, hostelería, transporte o construcción concentran buena parte de la incorporación de trabajadores extranjeros y coinciden con actividades en las que las empresas están demandando mano de obra.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha defendido que "no hay mejor política social que un empleo" y ha considerado que la iniciativa supone también una oportunidad para incorporar "talento diferente" a las empresas.

Cañizares ha comprometido la colaboración del Ayuntamiento y del IMPEFE con una red que busca reforzar los vínculos entre asociaciones, ONG, empresas y administraciones para mejorar las oportunidades de inserción laboral.