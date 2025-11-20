Ciudad Real celebra su 22º Maratón de Cuentos con expectativas de más de un millar de participantes

CIUDAD REAL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de Bibliotecas de la concejalía de Cultura celebra este jueves una nueva edición del Maratón de Cuentos por el que se estima que van a pasar más de mil personas a lo largo de la jornada.

Los escolares de los centros educativos de la ciudad han sido los primeros en disfrutar de un evento que ha vuelto a repetir su tradicional éxito de participación y que en esta ocasión se ha hecho coincidir con la conmemoración del Día Universal de la Infancia, el 20 de noviembre, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A las 10.00 horas el alcalde de Ciudad Real ha sido el encargado de inaugurar el 22º Maratón de Cuentos. Francisco Cañizares ha escogido la lectura de 'El mensajero del rey', de Jutta Bae, para ponerle voz a la primera de las numerosas historias que van a despertar la imaginación de los asistentes a esta clásica iniciativa cultural con la que la concejalía de Cultura quiere "acercar a la lectura a pequeños y mayores", según ha recordado Pedro Lozano.

El concejal de Cultura ha destacado que el Maratón "es uno de los iconos de las bibliotecas, la parte más visible de un trabajo discreto que ofrece actividad cada día". Lozano ha querido agradecer a los integrantes del servicio municipal todo el esfuerzo que a diario realizan para acercar la lectura a la población.

A lo largo del día serán más de 70 los lectores que den vida a los cuentos escogidos: políticos, periodistas, bibliotecarios, artistas, representantes de colectivos de toda índole y ciudadanos a título particular.

En horario de mañana, más de 800 escolares de infantil y de primaria de casi todos los centros educativos asistirán a la lectura. Y por la tarde, el Antiguo Casino abre sus puertas a ciudadanos de todas las edades que quieran disfrutar un rato con la magia de los cuentos.