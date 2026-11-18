Presentación de la quinta edición de 'El Privilegio'. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La prueba deportiva 'El Privilegio' alcanza este fin de semana su quinta edición en Ciudad Real con un total de 226 corredores inscritos.

Un volumen de corredores que supone un 35% más de atletas se van a enfrentar a alguna de las tres distancias de las que consta la prueba (100 millas, 50 millas y 6 leguas), cada una de las cuales tendrá un horario y un escenario de salida diferente para acabar todas ellas en la meta situada en la Puerta de Toledo, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La sala de prensa del Ayuntamiento de Ciudad Real ha acogido la presentación del evento. El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha valorado el trabajo que despliegan los organizadores para que pueda desarrollarse con éxito una carrera que recorre dos provincias distintas y que tiene una gran dificultad logística.

El edil ha destacado el crecimiento que está teniendo 'El Privilegio' a lo largo de sus ediciones y ha valorado positivamente el aumento de la presencia de corredores locales en la prueba así como su repercusión internacional con la presencia de participantes de catorce nacionalidades distintas. El edil ha afirmado que el evento viene a demostrar una vez más "que en Ciudad Real caben todos los deportes".

En representación de los organizadores, Antonio Gallego ha agradecido el apoyo que ofrecen las administraciones (Ayuntamiento de Ciudad Real, Junta de Comunidades y Diputación Provincial) para que 'El Privilegio' sea cada año una realidad.

Es la única prueba de 100 millas que se celebra en Castilla-La Mancha y una de las pocas que existen en España y en Europa, de ahí la importancia de seguir manteniéndola viva.

Además del crecimiento en el número total de participantes, de atletas locales y de la presencia internacional, Gallego ha destacado también el incremento en torno al 50% de la participación de corredoras.

La carrera se estructura en tres distancias. La prueba de 100 millas (en torno a 175 km) saldrá de la Ermita de Santa María de Melque (en la localidad toledana de San Martín de Montalbán) el viernes 20 a las 20.00 horas.

La distancia de 50 millas (alrededor de 87 km) comenzará a las 10.00 del sábado 21 en Santa Quiteria (pedanía de Alcoba de los Montes). Y la carrera de 6 leguas (sobre 29 km) saldrá a las 18.00 del sábado desde Piedrabuena (29 kilómetros).

Las llegadas de los ganadores se esperan a lo largo de la tarde del sábado. La entrega de premios a los primeros clasificados en cada una de las modalidades está prevista a las 11.15 horas del domingo.