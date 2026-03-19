Ciudad Real se convertirá en la capital nacional del duatlón con más de 3.000 deportistas este fin de semana

Presentación de las pruebas deportivas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real albergará este fin de semana, los días 21 y 22 de marzo, uno de los mayores eventos deportivos de su calendario con la celebración del Campeonato de España de Duatlón contrarreloj por equipos y relevos, una cita que reunirá a más de 3.000 deportistas y que volverá a situar a la capital como referencia nacional de esta disciplina.

La vicepresidenta de la Diputación y encargada del área de Deportes, Patricia Saldaña, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pau Beltrán, han sido los encargados de presentar este gran evento deportivo, donde la capital ha sido nuevamente elegida por la Federación Española de Triatlón tras el éxito de la edición anterior.

En esta ocasión, además, la Federación Española de Triatlón ha dado un paso más al llevar a Ciudad Real el evento con mayor volumen de participación de su calendario, superando incluso las cifras habituales de entre 2.600 y 2.800 inscritos.

El programa deportivo se dividirá en dos jornadas. El sábado estará dedicado a la contrarreloj por equipos, con competiciones de categorías inferiores por la mañana y pruebas absolutas por la tarde, mientras que el domingo se celebrarán las pruebas por relevos, incluyendo las categorías élite y de talento.

El campeonato se desarrollará con el estadio Juan Carlos I como centro neurálgico, donde se ubicarán salidas, metas y zonas de transición, mientras que los recorridos se extenderán por el entorno del campus universitario y diferentes vías de la ciudad.

La vicepresidenta de la Diputación ha subrayado que la elección de Ciudad Real responde a factores como su ubicación, las buenas conexiones y la oferta hotelera y gastronómica, elementos que han contribuido a consolidar la capital como un destino atractivo para grandes eventos deportivos.

En la misma línea, desde la Federación Española de Triatlón han destacado que la ciudad supuso el pasado año "un punto de inflexión" por la acogida a los deportistas, lo que ha motivado repetir sede e incrementar el nivel de la competición.

Además, han incidido en que el elevado número de participantes lleva aparejada la llegada de familiares y acompañantes, lo que se traduce en una alta ocupación hotelera tanto en la capital como en localidades cercanas.

Finalmente, el concejal de Deportes del Ayuntamiento ha valorado que acoger este tipo de citas no solo depende de la voluntad institucional, sino también de la confianza de las federaciones, y ha asegurado que la repetición del evento es una muestra del buen trabajo realizado.