Ciudad Real convoca el XXXV Premio Nacional López-Villaseñor de Artes Plásticas con plazo hasta el 18 de octubre

El Premio Nacional López-Villaseñor de Artes Plásticas alcanza su XXXV edición - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado este viernes la XXXV edición del Premio Nacional López-Villaseñor de Artes Plásticas, un certamen que se ha consolidado como una de las principales convocatorias artísticas impulsadas por el Consistorio.

Los artistas interesados podrán presentar su solicitud hasta el 18 de octubre de 2026, exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Real, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha destacado que alcanzar esta trigésimo quinta edición supone "un motivo de orgullo" para la ciudad y ha recordado la vinculación del premio con el propio Manuel López-Villaseñor, quien quiso que el museo que lleva su nombre fuera "un espacio vivo y dinámico". En este sentido, ha subrayado la evolución del certamen y su consolidación como una convocatoria de ámbito nacional.

El premio está abierto a artistas españoles mayores de edad, nacionales de países miembros de las Comunidades Europeas y extranjeros no comunitarios que residan en España. Cada participante podrá presentar una obra en las modalidades de pintura y escultura, con temática, técnica y estilo libres.

MÁS DE 25.000 EUROS EN PREMIOS

El certamen contempla más de 21.500 euros en premios municipales, distribuidos en un primer premio de 11.000 euros y medalla, un segundo de 6.000 euros y medalla y un tercero de 4.500 euros y medalla. A estos se suma el Premio de la Diputación Provincial de Ciudad Real, condicionado a la concesión de la correspondiente subvención.

El ganador tendrá además la oportunidad de realizar una exposición individual durante el año siguiente en las salas de uno de los Museos Municipales de Ciudad Real. Las obras seleccionadas formarán parte asimismo de una exposición en el Museo Municipal López-Villaseñor.

El jurado estará integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito de las Artes y su composición se dará a conocer junto al fallo, que se hará público antes del 29 de noviembre de 2026.

La primera fase de selección se realizará a partir de una imagen de las obras presentada por los participantes. Los artistas cuyas obras sean preseleccionadas serán informados antes del 31 de octubre y deberán entregarlas posteriormente en el Museo Municipal López-Villaseñor, del 2 al 13 de noviembre.