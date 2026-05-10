Ciudad Real desafía a la lluvia en la 'Marcha Nórdica', una iniciativa solidaria para concienciar sobre la fibromialgia

La Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Ciudad Real ha celebrado la tercera edición de su 'Marcha nórdica'. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Ciudad Real ha celebrado este domingo la tercera edición de su 'Marcha nórdica'. Un llamamiento solidario que ha contado con cerca de 400 inscritos, muchos de los cuales han desafiado a la permanente amenaza de lluvia que se ha registrado en la mañana del domingo para participar en una iniciativa que se consolida con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica (12 de mayo). La mala climatología ha obligado al cambio de recorrido, limitándose al entorno del Parque Gasset sin llegar hasta el puente de la Vía Verde como inicialmente estaba previsto.

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha vuelto a mostrar su apoyo a Fibroreal. La concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, y otros integrantes de la corporación municipal se han sumado a la Marcha Nórdica. Galisteo ha vuelto a ratificar el agradecimiento del consistorio capitalino por el trabajo que la Asociación realiza a lo largo del año con los afectados por la enfermedad. La edil ha destacado el valor de iniciativas como esta marcha para dar visibilidad y ayudar a la concienciación ciudadana.

Como ya ha sucedido en las anteriores ediciones, antes del inicio de la marcha los asistentes han recibido nociones de cómo hay que realizar de una forma correcta el apoyo con los bastones. La Marcha Nórdica es una técnica deportiva que resulta altamente beneficiosa para las personas con fibromialgia al tratarse de un ejercicio que desarrolla la potencia, elasticidad y resistencia muscular, además de liberar de tensiones y rigideces a las articulaciones. Los beneficios no son sólo físicos, sino también "anímicos", como señalan desde FibroReal.

También ha participado en esta iniciativa el delegado provincial de Sanidad en Ciudad Real, Francisco José García, quien ha mostrado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a la actividad "que se ha consolidado en los últimos años como una de las intervenciones no farmacológicas más recomendadas para pacientes con fibromialgia".

En este contexto, Francisco José García ha explicado que, a diferencia de caminar de forma convencional, "el uso de estos bastones técnicos permite un ejercicio integral que se adapta perfectamente a las limitaciones que pudiera producir esta enfermedad. Reduce el impacto, distribuye mejor el esfuerzo, activa la musculatura globalmente, y también, tiene una mejora en el control de la del dolor y de la rigidez".

Por todo ello el delegado de Sanidad ha resaltado que "el deporte en general, y en este caso la marcha nórdica en particular, son ejercicios saludables que ayudan, desde luego, a tener un mejor control de las enfermedades".