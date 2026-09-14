Ciudad Real estrena la Ciudad Administrativa de la Junta tras transformar el Hospital del Carmen con 40 millones - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes la nueva Ciudad Administrativa de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, levantada tras la rehabilitación integral del antiguo Hospital del Carmen y llamada a concentrar en un único complejo las ocho delegaciones provinciales de la Junta y a alrededor de 1.200 empleados públicos.

La apertura culmina una de las principales actuaciones incluidas en el Plan de Modernización Ciudad Real 2025 y recupera para el uso público uno de los mayores edificios de la capital, con una inversión global de 40 millones de euros, de los que 11 millones proceden de fondos europeos Next Generation.

El presidente regional ha puesto especialmente el acento en los empleados públicos que desde ahora desarrollarán su trabajo en estas dependencias y en el funcionamiento de una Administración que, según ha defendido, mantiene sus servicios públicos y cumple con las obligaciones presupuestarias y legales.

Sobre el propio inmueble, Page ha recordado que el antiguo hospital llegó a convertirse en un problema para la capital por su deterioro y la presencia de ocupaciones después de quedar sin uso.

"Lo que era un enorme marrón para Ciudad Real ha dejado de serlo", ha resumido, destacando que la recuperación permite ahora ofrecer un servicio público de calidad y concentrar en un mismo espacio gestiones hasta ahora repartidas entre distintos puntos de la ciudad.

García-Page, igualmente, ha destacado el papel desempeñado en el proyecto por el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, de quien ha dicho que "Josele es coautor de todo lo que pasa en Ciudad Real", y ha reivindicado la capacidad de Castilla-La Mancha para gestionar los fondos europeos que han contribuido a financiar la actuación.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2018, cuando Junta, Diputación y Ayuntamiento firmaron el protocolo para trasladar al antiguo Hospital del Carmen los servicios administrativos autonómicos.

La Diputación, entonces presidida por Caballero y propietaria del inmueble, cedió gratuitamente el edificio a la Junta, operación que quedó formalizada en 2019.

UN DÍA DE "ALEGRÍA"

Precisamente, José Manuel Caballero ha reconocido la "alegría" que supone para él ver culminado un proyecto que comenzó a impulsarse durante su etapa como presidente de la Diputación y que, según ha defendido, demuestra que se ha cumplido "con el compromiso de la palabra dada".

Caballero ha recordado que hubo quienes dudaron de que la Ciudad Administrativa llegara a materializarse y ha contrapuesto aquellas críticas con una realidad que permitirá trabajar en el mismo recinto a unos 1.200 servidores públicos.

"Hemos abordado proyectos que realmente transforman y quedan para décadas", ha defendido.

También ha cargado contra la gestión realizada durante la etapa de María Dolores de Cospedal, asegurando que en 2013 el inmueble quedó "completamente" abandonado y fue objeto de expolio y deterioro.

A su juicio, esa falta de protección terminó encareciendo una rehabilitación que posteriormente tuvo que afrontar el actual Gobierno autonómico.

El vicepresidente segundo ha avanzado además que la Junta abordará ahora los proyectos destinados a proporcionar nuevos usos a los edificios administrativos que han quedado vacíos, principalmente viviendas de alquiler asequible, como consecuencia de la concentración de servicios en la nueva sede.

La inauguración ha supuesto también el primer acto público de Leire Iglesias como secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, cargo para el que fue nombrada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de septiembre.

Iglesias ha reivindicado la rehabilitación del antiguo hospital como ejemplo de una política basada no solo en construir, sino también en "mantener, regenerar y reutilizar espacios urbanos".

APOYO DE LA DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO

Por parte de la Diputación, su vicepresidenta segunda, Sonia González, ha celebrado la puesta en marcha de un complejo que ha permitido transformar el antiguo hospital y ha deseado que se convierta en una Administración "abierta y útil" y centrada en el bienestar de la provincia.

Finalmente, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha calificado el resultado como una "obra magnífica" en un inmueble que durante años prestó servicio sanitario a la ciudad.

Cañizares ha valorado la decisión de agrupar unas dependencias de la Junta que hasta ahora se encontraban dispersas y en algunos casos deterioradas, y ha considerado que la rehabilitación ha convertido el antiguo hospital en un nuevo "hito para Ciudad Real".