Entrega de los reconocimientos a comercios. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El convento de la Merced ha acogido el acto de reconocimiento con el que el Ayuntamiento de Ciudad Real ha querido distinguir la trayectoria de comercios que han ayudado a "construir la ciudad".

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha presidido el evento con el que la capital ha agradecido su legado y su aportación a la memoria colectiva de la ciudad a los siete comercios que han cumplido 100 años y a los dieciocho que ya cuentan con una trayectoria de 50 años, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El primer edil ha estado acompañado por la concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, y por numerosos integrantes de la corporación municipal, con presencia de representantes de todos los grupos políticos del consistorio.

Cañizares ha subrayado la trascendencia que ha tenido el comercio para Ciudad Real, así como el legado y la huella que están dejando quienes hoy han recibido el reconocimiento: "Ciudad Real es lo que es gracias a vosotros", ha afirmado.

"Sois un orgullo para cada uno de nosotros", ha continuado su intervención, en la que ha agradecido expresamente a las generaciones que hoy siguen ocupándose de esos negocios todo el trabajo realizado por sus familias a lo largo de tantas décadas en las que se han convertido en "parte de la vida de nuestras familias también".

La distinción que hoy les concede la ciudad, ha dicho, "es de justicia".

Los comercios que han cumplido ya más de cien años son Cafés Barrenengoa, La Deliciosa, Joyería Benjamín, Casa Ruiz Morote, Augusto Negrillo, De los Reyes Hogar y Helados Morán.

Y los dieciocho establecimientos que acumulan más de 50 años de historia son Siempre Agudo, Puerta del Sol, Alpargatería Casa García, Navarrete Visión, Electricidad Maroto, Mercería Baptista, La Pilarica, Joyería Ismael, Pescados Justino, Bolsos Loto, Zapatería Dicarlo, Calzados Mohedano, Perfumería Dori, Los Jóvenes, Menaje Terriza, Daig Modas, Lencería París y Cromados Pio.

La idea de reconocer el valor real que para la capital tienen sus comercios históricos surgió a raíz de una propuesta para distinguir la trayectoria de Helados Morán presentada por el grupo municipal Ciudadanos en un pleno de la corporación capitalina.

Durante el debate el alcalde de Ciudad Real anunció la voluntad del equipo de Gobierno de extender el reconocimiento a las empresas y comercios que hubieran superado los 50 años de vida.

Posteriormente la iniciativa se trasladó a la Mesa del Comercio local, en la que también contó con el visto bueno.

Además de la entrega de una placa como reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real, el acto incluía una exposición fotográfica que recorre la historia de algunos de los comercios que hoy han sido distinguidos.