Ciudad Real inspeccionará sus arboledas tras más de 170 incidencias provocadas por el viento y la lluvia

Operarios retirando un árbol. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del Servicio de Parques y Jardines, inspeccionará las distintas arboledas que hay repartidas a lo largo y ancho de la capital provincial para comprobar el estado del arbolado tras el paso de las borrascas registradas en las últimas semanas y prevenir posibles riesgos para la ciudadanía.

Según ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, las revisiones se pondrán en marcha de manera preventiva para detectar ramas dañadas, árboles inestables o cualquier otra incidencia derivada de los episodios de lluvia y viento.

El principal foco de actuación será el pinar que hay ubicado en la avenida de los Reyes Católicos, frente al Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde el viento ha derribado numerosos ejemplares de pino.

Arroyo ha indicado que los fuertes vientos y las lluvias de los últimos días han dejado en Ciudad Real más de 170 incidencias, la mayoría relacionadas con caídas de ramas y árboles en la vía pública.

Si bien, el portavoz municipal ha comentado que no se ha producido ningún daño personal, más allá de algún vehículo dañado tras la caída de árboles.

93 FAMILIAS BENEFICIADAS DEL CHEQUE BEBÉ EN 2025

Por otro lado, el portavoz del equipo de Gobierno ha informado de que 93 familias se beneficiaron a lo largo del año 2025 del chequé bebé del Ayuntamiento de Ciudad Real, que ayuda a los progenitores a asumir los gastos iniciales a los que deben hacer frente tras el nacimiento o la adopción de un hijo.

La cuantía de la ayuda asciende a los 1.000 euros por familia y se destinaron un total de 93.000 euros a lo largo del pasado año.

De igual modo, Arroyo ha dado a conocer que en el año 2025 se repartieron 273.000 euros en ayudas individualizadas de emergencia, destinadas a personas en riesgo de exclusión social y orientadas a afrontar gastos básicos como el pago de alquileres, la compra de alimentos o medicamentos, entre otras necesidades esenciales.