Ciudad Real luce su 'skyline' en un mural frente a la estación del AVE

Skyline de Ciudad Real frente a la estación del AVE. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Es lo primero que ven viajeros y visitantes cuando llegan en tren a Ciudad Real y se salen por la puerta de la estación ferroviaria, un gran mural que han realizado durante las últimas dos semanas cuatro artistas de la Asociación Cultural La Fábrika con la colaboración de la concejalía de Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento. Un grafiti artístico que representa de forma muy precisa el 'skyline' de la capital provincial.

"Fue una propuesta que se nos hizo, nos encantó, vimos el boceto y no dudamos en ningún momento en llevarla a cabo", ha reconocido el concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, "creemos que los ciudadanos que vienen de fuera a visitarnos y que ven esta maravilla con todos los edificios de Ciudad Real reflejados en esta pared, para nosotros es un orgullo y demuestra en estos metros lo que realmente es nuestra ciudad. Estamos encantados y es una sorpresa cómo ha quedado hecho".

Por su parte, Sergio Afonso, como presidente de la entidad y autor de la idea, ha explicado que el objetivo de la asociación desde hace 10 años es mejorar la ciudad a través de la promoción de los artistas locales y para ello utilizan el arte urbano como método para rehabilitar zonas de la ciudad que puedan estar un poco más tristes o apagadas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"En concreto este proyecto es un homenaje que queríamos hacer a la ciudad desde hace tiempo, conseguimos desarrollarlo gracias al Ayuntamiento en este barrio que también es muy humilde y tenía esta pared muy deteriorada.

Este homenaje a la ciudad se basa en su arquitectura, en los edificios que la componen, y nos gustaba mucho también la idea de dos colores, que además de ser mejor para evitar el vandalismo, son los de la propia ciudad".