Ciudad Real moviliza 1,4 millones para vivienda, cultura y deporte y elige a sus cinco Ciudadanos Ejemplares

Pleno en el Ayuntamiento de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado una modificación de crédito de 1,4 millones de euros para impulsar actuaciones en vivienda, deporte, cultura, educación y acción social, en una sesión en la que también ha acordado por unanimidad el nombramiento de los Ciudadanos Ejemplares de 2026.

El expediente presupuestario ha salido adelante con los votos favorables del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, mientras que PSOE y Vox se han abstenido tras reclamar una mayor información y concreción sobre algunas de las partidas incluidas.

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo, ha explicado que la modificación, posible tras la liquidación del presupuesto de 2025, pretende atender tanto las propuestas aprobadas por la Corporación como las necesidades ordinarias que surgen en la gestión municipal.

La principal partida será de 500.000 euros para adquirir el mobiliario y el equipamiento de la futura Casa de la Cultura, con el objetivo de dotar al edificio de los recursos necesarios para su puesta en funcionamiento. También se habilitarán 25.000 euros para una nueva convocatoria destinada a financiar proyectos individuales de artistas de la ciudad.

En materia de vivienda, el Ayuntamiento reservará 300.000 euros para una convocatoria de ayudas mediante concurrencia competitiva.

El Consistorio asumirá directamente su convocatoria, mientras que la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Emuser) se encargará de la gestión administrativa.

Arroyo ha aclarado que este cambio no incrementará el dinero destinado a las ayudas, sino que busca adaptar el procedimiento para facilitar la tramitación y garantizar su seguridad jurídica.

El área de Deportes recibirá otros 273.000 euros para ampliar las actividades durante el último trimestre del año, reforzar la Semana Europea del Deporte, adquirir material para las Escuelas Deportivas Municipales y ejecutar mejoras en diferentes instalaciones, incluidas las ubicadas en la pedanía de Las Casas.

La modificación presupuestaria contempla también 75.000 euros para reparaciones y mantenimiento de los colegios y 177.000 euros para hacer frente a una compensación económica vinculada al servicio de limpieza de los centros educativos.

Dentro de las medidas sociales, se destinarán 20.000 euros a ayudas para personas con enfermedad celíaca, con el fin de reducir el sobrecoste que supone la compra de productos sin gluten. Además, se incrementarán en 25.000 euros las ayudas de emergencia en cooperación internacional.

El Ayuntamiento reservará otros 20.000 euros para una campaña informativa sobre las bonificaciones fiscales aplicables a vehículos híbridos y eléctricos y aportará 15.600 euros a un convenio con Asaja para desarrollar actividades formativas e informativas dirigidas al sector agrario.

Arroyo ha defendido que el expediente permitirá reforzar las políticas municipales de acceso a la vivienda, promoción del deporte, cultura, educación y acción social, además de atender acuerdos adoptados por el conjunto de la Corporación.

CINCO CIUDADANOS EJEMPLARES

Durante la misma sesión, el pleno ha aprobado por unanimidad el nombramiento como Ciudadanos Ejemplares de José Molina Cabildo, Francisco Gómez Díaz de la Rosa, José Samuel Guerrero Guerrero, Manuel José Carpintero Manzanares y, a título póstumo, Eduardo Rodríguez Sánchez.

La propuesta de Alcaldía reconoce de manera conjunta unas trayectorias vinculadas a la medicina, la enfermería, la investigación, la divulgación científica, el deporte, el movimiento asociativo y la promoción de Ciudad Real.

La entrega de estos galardones se llevará a cabo el próximo mes de agosto, en el acto inaugural de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Prado de Ciudad Real.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha señalado que el nombramiento constituye "una gran fiesta para la ciudad" y ha destacado que los galardonados son "referentes" que representan lo mejor de la sociedad ciudadrealeña.

José Molina ha sido reconocido por sus más de cuatro décadas de ejercicio médico y por la cercanía mantenida con sus pacientes.

Francisco Gómez recibe la distinción por su dedicación a la medicina, especialmente en la atención a las personas mayores y durante la pandemia.

Samuel Guerrero ha sido distinguido por su labor como enfermero y su implicación en el asociacionismo, el deporte y las tradiciones populares, mientras que Manuel José Carpintero, maestro, explorador y divulgador, ha sido reconocido por impulsar proyectos científicos y por fundar la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real.

Finalmente, el reconocimiento a título póstumo a Eduardo Rodríguez pone en valor su condición de pionero de la endoscopia digestiva en Castilla-La Mancha y su dedicación a varias generaciones de pacientes.