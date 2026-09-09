Ciudad Real restaurará la emblemática máquina de tren del Parque de Santo Tomás de Villanueva

Máquina de tren del Parque de Santo Tomás de Villanueva. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real restaurará la emblemática máquina de tren ubicada en el Parque de Santo Tomás de Villanueva, con el objetivo de recuperar uno de los elementos más reconocibles de este espacio y preservar una pieza vinculada a la historia y a la memoria colectiva de varias generaciones de ciudadrealeños.

Con el paso de los años, la locomotora ha sufrido diferentes actos vandálicos que han deteriorado notablemente su estado de conservación. Por este motivo, el Ayuntamiento acometerá una intervención integral que permitirá recuperar su aspecto y garantizar su conservación. Los trabajos contemplan la limpieza de óxidos y grafitis, la reparación de la chapa y de los elementos deteriorados y el posterior esmaltado de la locomotora, respetando el acabado y los diferentes colores originales de la pieza.

El concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, ha destacado la importancia de recuperar "una pieza que forma parte de la historia de Ciudad Real" y ha recordado que la última actuación de estas características se realizó en 2013.

"Esta emblemática máquina de tren, cedida al Ayuntamiento por el Museo Nacional Ferroviario, volverá a estar en las condiciones que merece. Después de la actuación realizada en 2013, han tenido que pasar más de trece años para que se vuelva a intervenir sobre ella", ha señalado Oraá.

El concejal ha lamentado que "durante todos los años que estuvo el PSOE al frente del Ayuntamiento no se hiciera nada para recuperar y poner en valor este elemento, pese a formar parte de la historia de nuestra ciudad".

En este sentido, Oraá ha afirmado que "ha tenido que llegar nuevamente un Gobierno del Partido Popular, liderado por Francisco Cañizares, para poner en marcha una actuación de estas características", y ha añadido que "esto demuestra que mientras unos dejaron pasar los años, nosotros estamos trabajando para mejorar y cuidar Ciudad Real".

Oraá ha subrayado que "gobernar también es cuidar la ciudad, mantener nuestros espacios públicos y conservar aquellos elementos que forman parte de nuestra identidad". Por ello, ha señalado que la restauración de la locomotora 'Mikado' constituye "una muestra más del compromiso del equipo de Gobierno con el mantenimiento, la conservación y la mejora de Ciudad Real".

Se trata de una locomotora modelo 'Mikado', fabricada en 1957 y cedida en 1984 por el Museo Nacional Ferroviario al Ayuntamiento de Ciudad Real como homenaje al papel que el ferrocarril ha desempeñado en el desarrollo de la ciudad y para recordar "todo lo que ha significado para esta ciudad la llegada del tren".