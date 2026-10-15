Ciudad Real reunirá a 175 tunos en un certamen nacional que apoyará la investigación de la ELA

Presentación del II Certamen Nacional de Tunas Universitarias. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real se prepara para vivir dos jornadas de música, tradición universitaria y solidaridad con la celebración del II Certamen Nacional de Tunas Universitarias los días 23 y 24 de octubre, una iniciativa organizada por la Tuna Universitaria de Ciudad Real con la colaboración de distintas instituciones y patrocinadores.

El encuentro reunirá a 175 tunos, con cinco agrupaciones procedentes de Madrid, Albacete, Sevilla, Córdoba y León, además de la tuna anfitriona. La recaudación del encuentro irá destinada a VivELA, entidad que trabaja para visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y mejorar la atención y la calidad de vida de las personas afectadas.

El programa comenzará el viernes 23 de octubre, a las 20.00 horas, con el concurso de rondas bajo la terraza del Antiguo Casino, dedicado a las Dulcineas. El sábado 24, a partir de las 12.00 horas, las seis agrupaciones recorrerán el centro en un pasacalles que partirá de la plaza del Pilar, continuará por la calle General Aguilera y la plaza Mayor, y finalizará en el entorno del Prado, donde ofrecerán una actuación.

La jornada culminará a las 18.00 horas en el Teatro Quijano, con el concurso nacional de tunas, en el que también participará la formación anfitriona. Se concederán distintos reconocimientos, entre ellos los premios a la mejor tuna, mejor ronda, mejor pasacalles, mejor solista, mejor pandereta, mejor tema instrumental y mejor bandera, además de un galardón especial elegido por el público.

La organización ha animado a la ciudadanía a participar en todas las actividades, especialmente en el concurso del Teatro Quijano, cuya recaudación tendrá un destino íntegramente solidario. Las entradas pueden adquirirse en floristería Pife, en la cafería La Ibizenca y el mismo día 24 en el propio Teatro Quijano.

La concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha destacado el compromiso de la formación local con la ciudad y su participación habitual en iniciativas benéficas. "Se trata de llenar nuestra ciudad de música, de color y de alegría, pero también de solidaridad", ha señalado, al tiempo que ha confiado en que la llegada de participantes y acompañantes contribuya a dinamizar la actividad hostelera durante ese fin de semana.

Desde VivELA han agradecido que la Tuna Universitaria de Ciudad Real haya elegido a la asociación como beneficiaria de esta edición. Su representante, Maricruz Herreros, ha recordado que los fondos recaudados permiten contribuir tanto al apoyo de las personas afectadas como al avance de la investigación. "Todo lo que entre, bienvenido sea", ha expresado, en referencia a la importancia de sumar recursos para esta causa.

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha destacado que el certamen "va mucho más allá de un encuentro musical", al convertir una tradición cultural en una oportunidad para contribuir a una causa social. "Que la tuna haya decidido que todo lo recaudado durante estos dos días se destine a una entidad local tan importante representa lo mejor de nuestra sociedad: el compromiso de trabajar para que las personas que tienen menos oportunidades puedan contar con el apoyo que necesitan".