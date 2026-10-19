Ciudad Real reunirá en un libro 35 años de creación literaria infantil y prepara un otoño lleno de actividades

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, y el responsable del área de Bibliotecas, Aníbal Ruiz. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas municipales de Ciudad Real han preparado una amplia programación cultural para el último trimestre del año, con encuentros con escritores, presentaciones literarias, actividades infantiles y el tradicional Maratón de Cuentos.

Entre las principales novedades destaca la publicación de un libro que reunirá las obras ganadoras del concurso infantil de creación literaria a lo largo de sus 35 años de historia.

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, y el responsable del área de Bibliotecas, Aníbal Ruiz, han presentado este lunes una agenda con la que el Ayuntamiento pretende seguir fomentando la lectura entre niños, jóvenes y adultos y consolidar las bibliotecas como espacios de encuentro y participación cultural.

La programación arrancará este mes de octubre con motivo del Día de las Bibliotecas. El miércoles 21, el Antiguo Casino acogerá un encuentro de los clubes de lectura con Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025.

Además, el día 24 se han previsto visitas escolares a las bibliotecas y, entre el 20 y el 29 de octubre, se desarrollará el ciclo de narración infantil 'Cuentos de otoño', a cargo de Patricia Trastadas.

Noviembre concentrará buena parte de las actividades literarias. La escritora María Gudín presentará su nueva novela, 'Las naves de Tarsis', el día 12, mientras que el 13 tendrá lugar un encuentro con José Ramón Gómez Cabezas.

Una de las citas más esperadas llegará el 19 de noviembre con la XXIII edición del Maratón de Cuentos, que volverá a celebrarse en el Antiguo Casino. El mes se completará con un recital poético de Juan Francisco Fuentes el día 26.

UN LIBRO PARA RECORDAR 35 AÑOS DE HISTORIAS

Ya en diciembre, el día 3, las bibliotecas municipales presentarán una publicación que recopilará las creaciones premiadas durante las 35 ediciones del concurso infantil de creación literaria, una iniciativa desarrollada en colaboración con el Patronato de Personas con Discapacidad, que patrocina un premio especial.

Lozano ha destacado el valor de esta recopilación, que permitirá recuperar parte de la memoria literaria de varias generaciones de escolares de Ciudad Real y que, según ha señalado, supone recoger "la historia de nuestra ciudad".

La programación concluirá el 15 de diciembre con un espectáculo de guiñol infantil a cargo de Aníbal Laespada en el Antiguo Casino.