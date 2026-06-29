Ciudad Real saca la cultura a la calle este verano con más de 20 propuestas gratuitas "para todos los públicos"

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado su programación de Verano Cultural 2026, una propuesta gratuita que llevará durante los meses de julio, agosto y septiembre más de una veintena de actividades a plazas, parques, museos y calles de la capital, con el objetivo de que la cultura "llene" los espacios públicos de la ciudad.

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha explicado que se trata de una programación pensada "para todos los públicos" y diseñada para acercar la cultura a todos los rincones de Ciudad Real, de forma que cualquier vecino, "independientemente de su edad", pueda disfrutar de una oferta diversa.

La programación incluye conciertos, cine de verano, teatro, circo, magia, títeres y cuentacuentos, con propuestas repartidas por distintos puntos de la ciudad como la Plaza Mayor, la Plaza de la Provincia, la Plaza de Jesús Cautivo, el Templete del Prado, el Museo del Quijote, el Parque del Pilar, el Parque de Valverde, el Parque de Las Casas, el Parque de la Poblachuela, la calle Hernán Pérez del Pulgar o el Auditorio Municipal La Granja.

El ciclo arrancará el 3 de julio en el Templete del Prado con el concierto de Big Band XXI, una agrupación nacida en Ciudad Real en 2024 que interpretará cánones de este tipo de formación con temas de swing, funky y música latina.

El 14 de julio, dentro del apartado de cuentacuentos, llegará al Parque Santo Tomás de Villanueva, en el barrio de Pío XII, la propuesta 'Cantacuentos vuelta y vuelta', mientras que el 17 de julio el espectáculo musical 'Historias de un tango' recalará en la Plaza Mayor.

También en julio habrá espacio para la magia, con 'La maga de la naturaleza', prevista el día 21 en la Plaza de Jesús Cautivo, y para el circo con 'Circo Dr. Frick', que se representará el 22 de julio en el Parque de Valverde. El día 24, la compañía Laura García llevará a la pedanía de La Poblachuela el espectáculo 'Laura García', con música en directo, humor y clown.

La programación continuará el 27 de julio en el Circo W, en la calle Fernando Poblete y Alfonso García Villalgordo, con 'La Chimba', un espectáculo de circo, humor y magia. El 4 de agosto el Museo Municipal Manuel López-Villaseñor acogerá cine de verano con 'El 47', mientras que el 6 de agosto la Plaza de la Iglesia de Las Casas será escenario de 'Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio'.

El ciclo cinematográfico seguirá el 7 de agosto en la pista polideportiva de La Poblachuela con 'Robot salvaje', y el 10 de agosto llegará al Templete del Prado la obra teatral 'En las nubes', una propuesta familiar sobre la diferencia, la tolerancia y el uso del lenguaje.

El 11 de agosto, el Museo Municipal Manuel López-Villaseñor proyectará la película 'Flow', mientras que el 12 de agosto el Parque del Pilar acogerá el circo de 'Somos unos piratas'. El día 25 de agosto, también en el López-Villaseñor, se proyectará 'Romper el círculo', y el 26 de agosto la pista polideportiva de Los Rosales recibirá la propuesta de teatro, humor y pesadillas 'Cuatro humor, cuatro pesadillas'.

La recta final de la programación llegará con 'Wahira', concierto previsto el 28 de agosto en los Jardines Juan Pérez Ayala, y con varias citas en septiembre. El 1 de septiembre, el Museo del Quijote acogerá 'El ratón Pérez y sus colores mágicos', mientras que el 3 de septiembre la Plaza de la Iglesia de Santiago será escenario del concierto 'Azabache Flamenco'.