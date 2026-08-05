Ciudad Real solicita a las RFEF que el trofeo de la Copa del Mundo 2026 visite la ciudad

El Ayuntamiento de Ciudad Real solicita a la Real Federación Española de Fútbol que el Trofeo de la Copa del Mundo 2026 visite la ciudad. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol que el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 visite la capital, permitiendo que miles de aficionados de la ciudad y de toda la provincia puedan contemplar de cerca el símbolo del mayor éxito del fútbol español.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha remitido una carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en la que traslada, en nombre de toda la ciudad, la felicitación por la conquista del Campeonato del Mundo por parte de la Selección Española y expresa el interés del Ayuntamiento en que Ciudad Real pueda acoger la visita del trofeo o, en su caso, formar parte de la gira conmemorativa que la Federación organice tras el histórico triunfo, según ha trasladado el propio Consistorio por nota de prensa.

En su escrito, el alcalde destaca que la Selección Española ha representado, además del éxito deportivo, valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y el compromiso, convirtiéndose en un referente para toda la sociedad.

La petición municipal se apoya además en el precedente de 2010, cuando, tras la conquista del primer Mundial por España, el Trofeo de la Copa del Mundo visitó Ciudad Real y fue expuesto en la Plaza del Pilar, congregando a miles de vecinos y visitantes de toda la provincia y de distintos puntos de Castilla-La Mancha en una jornada que permanece en la memoria colectiva de la ciudad.

El Ayuntamiento considera que una nueva visita del trofeo supondría un acontecimiento de gran relevancia social y deportiva, además de una oportunidad para acercar este histórico logro a los aficionados y seguir fomentando los valores que representa el deporte.

Para ello, el Consistorio ha puesto a disposición de la Real Federación Española de Fútbol todos los recursos organizativos, logísticos y de seguridad necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del evento, ofreciendo los espacios más emblemáticos de la ciudad para albergar una celebración que permita disfrutar del Trofeo de la Copa del Mundo con las máximas garantías.