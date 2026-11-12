Ciudad Real teme perder población y actividad económica por la paralización del AVE: "Esto nos destroza como ciudad"

Reunión de la plataforma ciudadana en defensa del servicio de alta velocidad y Avant. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha advertido este jueves de que la interrupción del servicio de alta velocidad entre Ciudad Real y Madrid tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) está teniendo consecuencias que van mucho más allá de los problemas de movilidad y ha alertado del riesgo que supone para el futuro de la capital provincial.

Así lo ha manifestado antes de una nueva reunión de la plataforma ciudadana en defensa del servicio de alta velocidad y Avant, celebrada en el Ayuntamiento con la participación de varios usuarios afectados, donde el alcalde ha llegado a reconocer que esta situación "nos destroza como ciudad".

Cañizares ha cargado contra la gestión de Renfe y Adif, a las que ha reprochado la "sensación de improvisación" que, a su juicio, están trasladando a los viajeros con los sucesivos planes alternativos de transporte.

"Han pasado ya suficientes días para que una empresa que se dedica a transportar viajeros ofrezca algo más de lo que ha ofrecido", ha señalado, criticando que los usuarios conozcan los horarios y las alternativas con menos de 24 horas de antelación.

El alcalde ha recordado que Ciudad Real ha construido buena parte de su desarrollo alrededor de dos grandes pilares, la Universidad de Castilla-La Mancha y la alta velocidad, y ha advertido de que la pérdida prolongada de esta última conexión puede comprometer la llegada de nuevos residentes, la actividad empresarial y la celebración de actividades y eventos.

De hecho, ha asegurado que ya hay reuniones y actividades programadas en la ciudad que no están pudiendo celebrarse porque algunos participantes rechazan desplazarse ante las dificultades de transporte.

"Tenemos Fenavin aquí al lado. Pues ninguno nos queremos ni imaginar qué puede ser Fenavin sin una alta velocidad", ha añadido.

Asimismo, Cañizares ha reclamado al Gobierno de España medidas extraordinarias para facilitar el teletrabajo a los afectados cuyos puestos permitan esta modalidad.

"Esto sí que es para decreto ley, esto sí que es un tema de urgencia", ha defendido, planteando incluso ayudas a las empresas para afrontar las consecuencias de la interrupción ferroviaria.

El alcalde ha insistido en que la prioridad debe ser recuperar un servicio ferroviario "seguro y de calidad", advirtiendo de que Ciudad Real no puede resignarse a perder una infraestructura esencial para su desarrollo económico y social.

USUARIOS QUE PIERDEN UNA JORNADA PARA TRABAJAR EN MADRID

La situación también ha sido denunciada por Roberto Domínguez, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y usuario habitual del Avant, quien ha explicado que desplazarse desde Ciudad Real para impartir una hora y media de clase puede suponerle perder prácticamente una jornada laboral entre viajes y esperas.

Domínguez ha asegurado que los afectados están organizándose a través de un grupo de WhatsApp de unas 500 personas para compartir información ante la falta de comunicación sobre los servicios disponibles.

"Los planes nuevos de Renfe salen de un día para otro", ha lamentado, explicando que algunos viajeros están optando por desplazarse en coche hasta Toledo para continuar en tren, mientras otros se quedan a dormir en Madrid para evitar los continuos desplazamientos.

El representante de los usuarios ha reclamado horarios fiables, autobuses suficientes y alternativas adaptadas a las necesidades de los viajeros, además de facilidades de aparcamiento o alojamiento para quienes deben buscar soluciones por su cuenta. "Lo fundamental es que tengamos claro cuando cogemos el tren, cuándo vamos a llegar", ha insistido.

BILLETES DE AUTOBÚS SIN PLAZA GARANTIZADA

Domínguez también ha denunciado que comprar un billete para los autobuses alternativos de Renfe no siempre garantiza poder viajar en el horario previsto, ya que en determinadas ocasiones las plazas disponibles resultan insuficientes.

Según ha explicado, algunos usuarios llegan a la parada con su billete adquirido y se encuentran con que deben esperar a otro autobús procedente de Puertollano, lo que puede suponer hasta 45 minutos adicionales de espera.

El representante de los afectados ha reclamado una mejor planificación de las plazas, teniendo en cuenta que Renfe conoce previamente el número de viajeros que han adquirido sus billetes.

Estas críticas coinciden con el anuncio de Renfe de que este viernes, 13 de noviembre, recuperará la circulación de trenes Avant entre Ciudad Real y Puertollano, interrumpida desde el accidente ferroviario de Urda.

Sobre los sucesivos planes alternativos, Domínguez ha reconocido que los servicios están funcionando cada vez mejor, aunque ha matizado que esta mejoría se debe, en parte, a que "muchos viajeros están buscando soluciones por su cuenta", lo que ha reducido la demanda de autobuses.

Por ello, ha insistido en que cualquier alternativa debe acompañarse de horarios fiables y una comunicación con suficiente antelación para que los afectados puedan organizar sus desplazamientos.