Ciudad Real se vuelca con la XXX Quijote Maratón que reúne a 1.700 corredores

XXX Quijote Maratón en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ha vivido una nueva fiesta del atletismo con la celebración de la XXX Quijote Maratón, que ha reunido a alrededor de 1.700 corredores entre las tres distancias de la competición: maratón, media maratón y 10.000 metros.

La edición de este año, que ha contado con la maratoniana olímpica Yesenia Centeno como madrina, llegaba este año, como principal novedad, con un cambio de trazado, más urbano y diseñado para favorecer un recorrido más rápido, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Algo que ha supuesto un nuevo esfuerzo para la organización, pero que, a juicio del concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha servido para "visibilizar aún más la ciudad", a partir de ahí, el edil ha destacado las cifras de participación, "1.700 personas venidas de toda España y de muchos sitios de Europa y del Mundo, con deportistas de grandísimo nivel que vamos a tener en nuestra ciudad, que están llenando los hoteles desde ayer y que están creando un ambiente espectacular de deporte, de ilusión, de amistad y de competitividad".

El edil ha recordado que esta fue la primera Maratón que se celebró en Castilla-La Mancha, y "este 30 aniversario está haciendo de Ciudad Real un sitio más agradable y deportivo".

Beltrán ha confirmado el apoyo del Ayuntamiento a este evento, no sólo a nivel económico, duplicando el presupuesto, sino con la colaboración de diferentes servicios municipales.

Por su parte, el delegado de Educación, Cultura y Deportes en la provincia de Ciudad Real, José Caro ha subrayado el valor de una prueba que representa tres décadas de esfuerzo, superación y compromiso con el deporte y cuya grandeza reside, además de en su trayectoria, en su capacidad para reunir a deportistas de élite nacionales e internacionales con miles de escolares que se acercan al atletismo a través de las carreras Mini y la Carrera Escolar.

"Su grandeza no está solamente en ser capaz de convocar a los mejores deportistas, sino también en conjugar perfectamente el potencial del deporte base", ha señalado, destacando su dimensión como jornada de convivencia e intercambio intergeneracional.

José Caro ha destacado el papel del programa 'Somos Deporte 3-18' del Gobierno de Castilla-La Mancha para promover la actividad física y el deporte en edad escolar.

Durante el pasado curso, más de 3.500 niños y niñas de la provincia de Ciudad Real participaron en atletismo dentro de este programa.

Para finalizar, el delegado ha incidido en que el deporte en edad escolar trasciende la propia práctica física, al contribuir al desarrollo integral de niños y adolescentes.

"La actividad deportiva favorece la adquisición de hábitos de vida saludables, el desarrollo de habilidades personales y sociales y la educación en valores como el respeto, la igualdad, la inclusión y el compañerismo, además de fomentar la convivencia y el bienestar de los menores", ha señalado.

Ya en la línea de meta, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha reconocido que "una de las cosas que nos gusta es que la gente, aparte de hacer deporte, disfrute la ciudad", además, el primer edil ha destacado el papel de liderazgo de la organización "que lo hace estupendamente bien y son capaces de implicar a una buena parte de la sociedad ciudadrealeña".

En lo deportivo, el nombre propio es el de la atleta almagreña Gema Arenas, que ha obtenido su décima victoria en la Maratón, batiendo además su mejor marca persona en esta prueba con 2 horas 45 minutos y 55 segundos.

En categoría masculina, la medalla de oro se ha ido para Carcaixent en el cuello del atleta Juan Gimeno, que completado el recorrido en 2 horas, 27 minutos y 10 segundos.

Dos atletas etíopes se han impuesto en la media maratón, en categoría masculina Haillu Adere (1:07:15), quien protagonizó un emocionante sprint con Abderrahman Bahali, quien finalmente fue segundo.

La vencedora de la clasificación femenina ha sido Tefere Leta (1:17:10).

Por último, el 10.000, las victorias han sido para el atleta del CUA Pablo Sosa y la alicantina Violeta López.

De forma paralela, se ha celebrado en la pista del Polideportivo Rey Juan Carlos una nueva edición de la Carrera Mini, que ha contado con la participación de 2.500 escolares, que han recorrido diferentes distancias en función de su categoría.