Ciudadanos exige al PP y al PSOE que no usen la vacunación como herramienta de "ataque político"

GUADALAJARA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos Castilla-La Mancha, Israel Marco, ha pedido públicamente que la vacunación no se convierta en una herramienta "de ataque político" entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas.

Para Marco resulta "tremendamente decepcionante" que PSOE y PP "estén utilizando" las vacunas para atacarse en vez de ponerse de acuerdo para ajustar este proceso porque las vacunas "no están para ganar votos sino para salvar vidas", ha dicho en rueda de prensa celebrada en Guadalajara.

A su juicio, no se puede permitir que en Guadalajara haya un 20 por ciento de la población que haya rechazado vacunarse con la AstraZeneca y aunque no sabe los motivos, ha asegurado que tiene fuentes que lo constatan. Y frente a este dato negativo ha apuntado que en la Comunidad de Madrid se está llegando a valores del 62%, demandando un criterio único que no genere incertidumbre en la lucha contra esta pandemia.

Por ello, Marco ha animado a los castellanomanchegos a vacunarse y a no hacer caso de los mensajes negacionistas que se están escuchado porque "la vacuna es la mayor esperanza frente la virus".

En este sentido, el secretario de Acción Institucional ha insistido en que la mejor forma de ver que las vacunas son efectivas es en las residencias, donde ahora apenas entra el virus, y si lo hace, "es mucho menos vital".

También ha exigido transparencia en esta materia y más información desde el Gobierno regional a las dudas de los ciudadanos y ha criticado que en vez de dar respuestas a estas preguntas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya preferido irse el pasado fin de semana a las Islas Canarias a firmar un convenio médico que no sería ya necesario si estuviese implantada la tarjeta sanitaria única.

"Mientras los castellanomanchegos asumimos las nivelas de nivel 3 y dejamos de ver a nuestras familias, el señor García-Page se va con su equipo de expertos médicos de vacaciones a las Islas Canarias", ha apostillado.