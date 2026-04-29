CLM avisa al Levante de que tendrá que recurrir a la desalación tras el último fallo del Supremo sobre el Tajo

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprovechado el último fallo del Tribunal Supremo sobre la planificación hidrológica para lanzar un mensaje directo al Levante, a quien ha avisado de que tendrá que recurrir a la desalación como alternativa al modelo actual del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha trasladado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, a preguntas de los periodistas durante un acto en Ciudad Real, desde donde ha valorado la sentencia que declara inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante.

Respecto a este fallo, ha dicho que se trata de "una más" favorable a los intereses de Castilla-La Mancha, dentro de una serie de resoluciones que, según ha señalado, avalan la postura del Ejecutivo regional en torno al trasvase Tajo-Segura y la gestión de los recursos hídricos.

En este sentido, ha defendido que el agua "se tiene que quedar y servir a nuestro desarrollo", aunque ha matizado que no se niega el abastecimiento al Levante cuando sea necesario.

No obstante, ha insistido en que el modelo actual debe cambiar para priorizar las necesidades de la región.

El vicepresidente ha ido más allá al apuntar directamente a las alternativas de las que disponen los territorios receptores del trasvase, afirmando que "en el Levante tendrán que acostumbrarse" a utilizar otros recursos, como la desalación, al considerar que cuentan con acceso al agua del mar, a diferencia de Castilla-La Mancha, que "depende exclusivamente de sus ríos y del Tajo".

Por último, ha señalado que esta resolución judicial "pone en evidencia" los intentos de frenar los cambios en la gestión del agua por parte de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y ha confiado en que, "más pronto que tarde", Castilla-La Mancha pueda hacer uso pleno de sus recursos hídricos conforme a las decisiones judiciales.