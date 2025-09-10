CLM seguirá mejorando el proyecto de ocio para personas con discapacidad intelectual tras el éxito de su primera edición

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, visita en el Albergue Castillo de San Servando de Toledo uno de los turnos de este programa. - JCCM

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir mejorando de cara al 2026 el programa 'Descubre Castilla-La Mancha', una iniciativa pionera que abre nuevas oportunidades de ocio y convivencia para personas con discapacidad intelectual.

Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que este miércoles ha visitado en el Albergue Castillo de San Servando de Toledo uno de los turnos de este programa, del que se han beneficiado más de un centenar de personas de toda la región.

"Estamos muy contentos del desarrollo de este proyecto y agradecemos a Plena Inclusión el que acogiera esta idea con tanto agrado y quisiera, junto con la Consejería, ponerlo en marcha. La idea es que para el año 2026 podamos seguir llevándolo a cabo, seguir reforzándolo e incluso tenemos alguna propuesta nueva que estamos todavía trabajando para poder ampliar esa cobertura de ocio para las personas con discapacidad", ha asegurado.

Y es que la titular regional de Bienestar Social ha destacado que esta experiencia ha tenido una "acogida extraordinaria" y se ha convertido ya en un referente de innovación social, porque combina turismo, inclusión y bienestar.

De igual modo, ha puesto el foco en que el programa favorece la autonomía, la participación y las oportunidades de desarrollo personal, gracias a un modelo de apoyos profesionales, siempre fuera del entorno familiar, que permite a los participantes convivir, compartir y generar nuevas relaciones sociales en entornos inclusivos y normalizados.

MODELO INCLUSIVO QUE REFUERZA LA AUTONOMÍA Y LA VIDA EN COMUNIDAD

García Torijano también ha abundado en que la propuesta, que se desarrolla en la Red de Albergues y Hoteles de Castilla-La Mancha, no solo ofrece oportunidades de ocio inclusivo, sino que también genera un impacto positivo en el territorio.

"Ayuda a que las personas con discapacidad puedan conocer nuestra región y, al mismo tiempo, a que nuestra región pueda conocer también la diversidad", ha señalado la consejera, quien ha subrayado que este tipo de iniciativas "forman parte de la lucha contra la despoblación, porque contribuyen a dinamizar la economía de los pueblos".

El programa 'Descubre Castilla-La Mancha' está promovido por Plena Inclusión Castilla-La Mancha, con la financiación de la Junta a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF y al Impuesto de Sociedades.