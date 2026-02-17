El Club Atletismo Manchego de Quintanar de la Orden se corona campeón de España de 10 kilómetros en categoría Máster 45

Podio del Campeonato de España de 10 kilómetros celebrado en Ibiza en la categoría Máster 45. - JAIME DÍAZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Club Atletismo Manchego de Quintanar de la Orden (Toledo) ha obtenido la medalla de oro por equipos en el Campeonato de España de 10 kilómetros en la categoría Máster 45 disputado en Ibiza.

Así, el equipo toledano, compuesto por Raúl López, David Pedraza y Jaime Díaz se imponía en tierras baleares en un podio castellanomanchego por completo, con el Atletismo C.P. La Roda ocupando el segundo escalón del podio y el Atletismo Albacete llevándose la medalla de bronce.

Asimismo, el propio Jaime Díaz se alzaba, a nivel individual, con una medalla de bronce con un tiempo de 32 minutos y 3 segundos, realizando además mejor marca personal.

JUAN LÓPEZ, SUBCAMPEÓN CON 82 AÑOS

Por otra parte, Juan López, atleta de 82 años del Club Atletismo Toledo, se alzaba como subcampeón en la categoría Máster 80. De su lado, Juan Francisco Romera, del Club Atletismo San Ildefonso, también de Toledo, terminaba también como subcampeón en la categoría Máster 65.

Finalmente, en la categoría mascuina Máster 35, el equipo Núñez Run Talavera obtenía también una medalla de plata en una carrera gobernada por el Atletismo Albacete, que se coronó campeón de la categoría.