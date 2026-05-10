El Club Deportivo Escaleno será el beneficiario del III partido benéfico Precorpus organizado por Europa Press en Toledo

Archivo - Una jugadora durante el I Triangular de Fútbol organizado por Europa Press, en el estadio de El Salto del Caballo, a 22 de mayo de 2024, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Hoy, como preludio a la semana grande de Toledo por la celebración d - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

TOLEDO 10 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo 28 de mayo, a una semana de la celebración del Corpus Christi de Toledo, Día Grande de la ciudad, Europa Press volverá a citar a periodistas y a políticos en su ya tradicional partido de fútbol benéfico Precorpus, que alcanza este año su tercera edición.

Tras el éxito de convocatoria experimentado en los años 2024 y 2025, donde El Socorro de los Pobres primero y Ademto después fueron las entidades beneficiarias, este año será el Club Deportivo Escaleno de la capital toledana quien reciba la recaudación de esta cita deportiva, ya consolidada en el calendario de actividades que preceden al Corpus Christi.

De nuevo con el patrocinio principal de Eurocaja Rural, este año serán cuatro los equipos participantes en un torneo solidario donde lo de menos será el resultado.

Así, habrá un primer equipo formado por periodistas, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios de comunicación que operan en la ciudad; y una segunda escuadra donde políticos y periodistas de sus propios gabinetes compartirán camiseta.

El tercero de los equipos en liza estará formado por personal de Eurocaja Rural; y en cuarto lugar habrá una plantilla compuesta por miembros de los cuerpos de Policía Local y Nacional de la ciudad. En todos los casos, los equipos serán mixtos y paritarios.

A QUITARLE LOS PRECINTOS AL CARLOS III

En esta edición, el partido se desarrollará en las instalaciones del nuevo Carlos III de Toledo, que se vestirá de gala para la ocasión en una cita que servirá para su estreno tras las obras acometidas y después de casi dos décadas en desuso.

Igual que el pasado año, Cervezas LA SAGRA repetirá patrocinio instalando un grifo de cerveza solidario; San Telesforo dispensará helados de mazapán; y D'VORAR Toledo desplegará su arte tortillero para que los asistentes puedan disfrutar de su alquimia de patata y huevo a la vez que participan en la recaudación solidaria.

El partido cuenta también con el apoyo institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Deportes, el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación provincial, administraciones que aportarán un cheque solidario de 500 euros.

El apoyo institucional recabado junto a la suma de la recaudación de cervezas, helados y tortilla será duplicado por Eurocaja Rural a la hora de la entrega de la aportación lograda al Club Deportivo Escaleno.