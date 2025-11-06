CMM y la Mesa del Tercer Sector refuerzan su alianza para visibilizar la acción social en la región

Castilla-La Mancha Media y la Mesa del Tercer Sector refuerzan su alianza para visibilizar la acción social en la región. - CMM

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha Media (CMM) y la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha han firmado este jueves un convenio de colaboración que refuerza el compromiso del medio público con la difusión de iniciativas sociales, solidarias y de interés general en la región. El acto ha contado, entre otros, con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, la directora general de CMM, Carmen Amores, y del presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero.

Este acuerdo permitirá ahondar en el objetivo de CMM de dar más visibilidad a las actividades de las entidades que conforman la Mesa del Tercer Sector-entre ellas ONCE, Cermi-CLM, Cruz Roja, EAPN, Acescam, la Plataforma de la Infancia, la Coordinadora de ONGD y la Plataforma del Voluntariado-mediante contenidos informativos, reportajes, entrevistas y programas especiales que se integrarán en la programación de CMM, siempre atendiendo a criterios periodísticos de interés, actualidad y servicio público.

El acto, celebrado en las instalaciones de CMM en Toledo, fue presentado por el director del programa de CMM 'Héroes Anónimos', Julián Cano. A él acudieron medio centenar de representantes de diversos colectivos, organizaciones, asociaciones y plataformas sociales de la región.

Durante el mismo, Carmen Amores destacó que "este convenio no es solo un compromiso institucional, sino una declaración de principios: comunicar también es cuidar. Y en Castilla-La Mancha Media queremos ser altavoz de quienes trabajan cada día por una sociedad más justa, más equitativa y más humana".

Por su parte, José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, ha asegurado que "la comunicación cuando es honesta es una herramienta de justicia social". Además, ha añadido que con este acuerdo "estamos sembrando confianza frente al miedo. Estamos poniendo rostro y voz a las causas sociales frente a los discursos de odio. La verdad necesita espacios donde respirarse".

La consejera ha felicitado a ambas partes por el hecho de haber firmado este convenio al que, ha dicho, ha asistido "como espectadora". Se trata "de una firma muy bien orientada a lo que queremos en Castilla-La Mancha a la hora de trabajar no solo con las entidades que engloban el tercer sector sino también con los medios de comunicación".

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de un año prorrogable hasta tres anualidades más, no implica obligaciones económicas para las partes, y contempla también el uso responsable de las imágenes corporativas, la confidencialidad de los datos compartidos y el respeto a la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y protección de datos.

Esta colaboración se enmarca en la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de CMM y en el espíritu del programa Mancha-T, que desde su creación ha dado voz a cientos de iniciativas solidarias en todo el territorio, según ha informado el ente público en nota de prensa.