Coches, motos y queso suman fuerzas y alzan la persiana de sendas ferias que se citan en Albacete hasta el próximo lunes

Todas las instituciones participan en la apertura de Ferimotor y Fiqab en Albacete - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 8 May. (EUROPA PRESS) -

La feria del motor Ferimotor ha abierto sus puertas en la ciudad de Albacete, una edición número 26 que se celebra por primera vez en el Recinto Ferial y que trae como novedades la I Feria Expomoto y la IV edición de la Feria Internacional del Queso de Albacete, Fiqab.

Ferias que en el día de ayer no pudieron abrir sus puertas debido a la alerta de nivel Naranja de la AEMET por fuertes lluvias y tormentas y que este viernes por fin reciben a los visitantes en el Recinto Ferial, ferias que amplían su calendario un día más a petición del sector, tal y como ha anunciado el alcalde, Manuel Serrano.

Ferimotor alcanza este año su XXVI edición estrenando una nueva etapa histórica en el Recinto Ferial, después de reunir el pasado año a más de 8.500 visitantes, dando respuesta así a la demanda histórica de cambio de ubicación realizada por el sector.

La feria contará con la participación de 47 marcas y concesionarios de vehículos nuevos, usados y de ocasión, además de incorporar como novedad la I Feria Expomoto, ubicada en el anillo intermedio del Recinto Ferial, con 24 marcas de motocicletas.

Además, durante estos días se podrá disfrutar de las charlas divulgativas '¿Qué coche me compro?', a cargo del profesor universitario Iván Martín y Ladera; y 'Puntos de recarga para vehículo eléctrico', impartida por la ingeniera eléctrica Teresa Ferrero Soler, así como del testimonio del albaceteño Juan Carlos Torres, que el domingo 10 compartirá su experiencia en el Dakar.

En relación a Fiqab, el alcalde ha afirmado que esta IV edición supone la consolidación definitiva de una feria internacional imprescindible para esta tierra "en la que se ensalza y promociona uno de los productos estrella".

CABAÑERO CELEBRA LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha participado en la inauguración de las ferias, asegurnado que representan ambas "una forma de trabajar" de manera colaborativa.

De hecho, Cabañero ha dejado claro que la decisión de aunar estas dos citas responde a una estrategia orientada a multiplicar oportunidades, atraer nuevos públicos y dinamizar la economía combinando tradición e innovación, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este sentido, ha puesto el foco en cómo ambas ferias han crecido exponencialmente, y se ha detenido en cada una de ellas, valorando la importancia que sus respectivos sectores representan para esta provincia, y el firme compromiso de su Gobierno con cada uno de ellos.

Refiriéndose a la feria quesera, el presidente de la Diputación ha apuntado que representa a sectores claves en este territorio como el primario, el agroalimentario y a los ganaderos y ganaderas, "tan importantes en nuestra tradición, y que dicen tanto de lo que somos, nuestra identidad, y de lo que queremos seguir siendo".

LIZÁN ARROPA A LA FERIA DEL QUESO

Por parte del Gobierno regional, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha asistido al corte de cinta de la feria quesera.

Para el consejero, "el queso manchego está contribuyendo a crear una marca región sólida, auténtica y diferenciada que asocia a esta tierra a la excelencia agroalimentaria".

También ha destacado que es un producto con gran valor añadido, que en 2024 vendió 14,4 millones de kilos de los que el 73% se exportaron. Otra evidencia de la valoración que tiene el Queso Manchego en los mercados internacionales es que supone el 88% de la exportación de todos los quesos con figura de calidad de España y representa casi el 60% del valor económico de todas las DOP e IGP del país.

En la actualidad, esta figura de calidad agrupa a cerca de 500 ganaderías y más de 60 queserías, empresas que, además, generan empleo en el medio rural, favorecen el relevo generacional y luchan contra la despoblación.

En relación con el sector ganadero, el responsable regional ha asegurado el apoyo del Ejecutivo autonómico al mismo, que aporta un 4% al PIB regional. Un apoyo que se sustancia en diferentes acciones, entre las que ha citado la presentación hace dos semanas del Plan Regional para el Mantenimiento y Desarrollo de la Ganadería Extensiva en Castilla-La Mancha.

Sobre la feria, ha destacado como un acierto no solo la iniciativa de crear un evento ferial dedicado a la cultura del queso, sino que además tenga al Queso Manchego como anfitrión, pues todo ello, en conjunto, "está contribuyendo a hacer de Albacete un referente" al que acuden profesionales del sector.