Cofradía del Silencio de Albacete llama a apagar la iluminación durante el recorrido de la procesión del Jueves Santo

Llamamiento de la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis Albacete. - COFRADÍA DEL SILENCIO

ALBACETE 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis de Albacete ha hecho un llamamiento solicitando el apagado de la iluminación existente durante el recorrido de la Procesión del Silencio que tendrá lugar el 2 de abril Jueves Santo en la medianoche.

Durante el itinerario --parroquia de la Purísima Concepción, Purísima, Tinte, Teodoro Camino, Avenida de España, Plaza de Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués de Molins, Plaza del Altozano, San Agustín, Concepción a su templo-- la Cofradía ha detectado 45 puntos de luz encendidos a esa hora.

En concreto, la Cofradía se refiere, en un comunicado, a fachadas de edificios, locales comerciales, rótulos y portales, a quienes les han hecho llegar presencialmente una comunicación solicitando el apagado de sus puntos de luz.

La Cofradía también ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Albacete en el apagado de la iluminación pública pero ha solicitado que, coincidiendo este año con su 75 Aniversario Fundacional, apague también el alumbrado público del Parque Abelardo Sánchez y el Paseo de la Libertad.