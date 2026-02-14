La Cofradía de la Virgen del Valle de Toledo celebrará su 400 aniversario con una programación "para todos los públicos"

Presentación de la programación por el 400 aniversario de la Cofradía de la Virgen del Valle. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de la Virgen del Valle de Toledo ha celebrado este sábado la presentación de la programación por su 400 aniversario, cita que ha acogido la ermita consagrada a esta imagen mariana.

La secretaria de la Junta Directiva de la Cofradía, Luci Sánchez, ha explicado que con motivo de esta efeméride se ha diseñado un completo calendario de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año, con propuestas de diversa índole y pensadas para todos los públicos, según ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

"Hemos planteado actividades principales, culturales, musicales e incluso deportivas, intentando llegar tanto a los jóvenes como a las personas de toda la vida del Valle", ha señalado.

El programa incluye conciertos de estilos variados, actos de carácter devocional y celebraciones eucarísticas, entre ellas una misa en el Convento de San Pablo, lugar que acogió a la Virgen durante la Guerra Civil, Además, uno de los momentos más esperados será la procesión extraordinaria por el Casco Histórico, "un hecho que será histórico", ya que hace mucho tiempo que la imagen no sale del Valle ni recorre las calles de Toledo.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado este sábado en la presentación de la programación del 400 aniversario de la Cofradía de la Virgen del Valle que se ha celebrado en la ermita. Durante la presentación, Velázquez ha felicitado a la Junta Directiva por el trabajo realizado y ha destacado la relevancia de esta conmemoración para la ciudad.

La Virgen del Valle es, ha señalado, "una de las devociones más queridas de Toledo", en una ciudad en la que "la devoción mariana está muy arraigada a nuestra historia y nuestras tradiciones".

El alcalde ha subrayado que este 400 aniversario coincide además con el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario, lo que convierte 2026 en un año especialmente significativo para la religiosidad popular toledana.

"Las celebraciones no se improvisan, tienen una historia y un motivo. En este caso, existe un relato, una tradición y una hermandad comprometida que ha trabajado con responsabilidad para diseñar una programación a la altura de Toledo", ha afirmado.

Asimismo, ha reiterado el respaldo institucional del Ayuntamiento a esta efeméride y a la hermandad, destacando la importancia de la Virgen del Valle como parte esencial del patrimonio sentimental y cultural de los toledanos.