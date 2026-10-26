La colección de cerámica Carranza empieza su andadura esta semana en Ciudad Real

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste, en la Catedral de Toledo, a las conclusiones y presentación del catálogo de la exposición ‘Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo’ - JCCM

CIUDAD REAL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esta misma semana, en Ciudad Real, verá la luz la colección de cerámica Carranza, compuesta por piezas históricas de cerámica, de las más importantes de España.

Así lo ha indicado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el transcurso de las conclusiones y presentación del catálogo de la exposición 'Primada. VIII centenario de la Catedral de Toledo' que ha tenido lugar en la sacristía de dicho templo.

"La exposición Carranza contiene un patrimonio que nos ha sido cedido y que va a recorrer la región por las distintas provincias hasta llegar a Talavera de la Reina (Toledo) en el mes de marzo", ha explicado el mandatario autonómico que ha agradecido la oportunidad que ha tenido el Gobierno regional de colaborar en 'Primada' y ha destacado el trabajo previo de investigación, de documentación, reconstrucción o restauración que se hace en todas las exposiciones.

"Desde las que inauguramos en Sigüenza, Atémpora, de la que habrá otra edición en el año 2028, a las muchas exposiciones que vamos planteando son actividades culturales que dejan huella y que además permiten democráticamente mucha participación", ha dicho.