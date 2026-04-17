La colección de libros de José Enrique Serrano ya reposa junto a la de su padre en la facultad de Derecho de Ciudad Real

Facultad de Derecho de Ciudad Real - UCLM

CIUDAD REAL 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La colección de libros jurídicos que en vida aglutinó el socialista José Enrique Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y diputado del PSOE, nutre desde este viernes la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.

Una donación aceptada de manos del rector, Julián Garde, y en presencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que llega para sumarse a la que en el pasado hiciera el padre de José Enrique, quien ya cedió 3.000 volúmenes para que siguieran sirviendo de inspiración a los alumnos de la institución académica.

Carmen Serrano, sobrina de José Enrique, ha tomado la palabra en nombre de la familia para decir que, más allá de sus responsabilidades públicas, él siempre fue profesor de Derecho por encima de todo.

Recordando cómo fue discípulo de Manuel Alonso en la facultad de Derecho de la UCM, ha rememorado una de sus últimas tardes con su tío, con quien repasó uno a uno a todos los profesionales de esta rama con los que compartió espacio.

"Cuando no desarrollaba una responsabilidad pública, siempre volvía a la facultad", algo que hizo incluso cuando un rector "le arrinconó" y le obligó a servir en el turno de noche, algo que hizo con orgullo.

El profesor "nunca dejó de alimentar su biblioteca jurídica", una biblioteca que desde ahora reposará en la facultad ciudadrealeña, algo que siempre había querido.

"Agradezco que el deseo de mi tío se haya podido materializar. Gracias por materializarlo en tiempo récord. No hay mejor destino para su biblioteca que éste", ha defendido.

ISABEL RODRÍGUEZ: SERRANO FUE "MUY ESPECIAL"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha participado en el acto mostrando la emoción por el momento y por estar en lo que fue su facultad. "Un día que no borraré de mi recuerdo".

Para ella, Serrano fue "una persona muy especial" y tuvo una determinación especial para que sus libros acabaran en este centro educativo.

José Enrique lo dejó así escrito en su testamento para que sus libros pudieran reposar junto a los que su padre donó en el pasado, tal y como ha explicado la ministra, que ha recordado las conversaciones con el mecenas a cuenta de proceder a esta donación cuando aún vivía, algo que no pudo hacerse.

Ha pedido seguir recordándole con su particular sonrisa. "Fue mi amigo y tuve la suerte de tenerlo de profesor".

Cuando ella llegó al Congreso de los Diputados en 2011 pudo conocer también su faceta pública, donde demostró su "dimensión humana" y su "profundo sentido de Estado".

Una época con el PSOE en la oposición en un clima de cambios a nivel político, como la abdicación del Rey Juan Carlos I, que se vivió con preocupación en el seno de un partido "con anhelo republicano".

"Hubo muchos momentos de bloqueo político. No éramos capaces de investir a un presidente en 2015. Y ahí estuvo Serrano, colaborando con Cs para intentar desbloquear un acuerdo e intentar la investidura", ha recordado, apuntando incluso que en aquel texto pactado en el que intervino el profesor quedaban plasmados aspectos como la extinción de las diputaciones provinciales.

José Enrique, ha dicho, le siguió ilustrando mientras ella crecía políticamente, llegándole a recomendar lectura específica una vez fue nombrada ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno.

RECTOR: UN DIÁLOGO ENTRE GENERACIONES

"Hoy se produce algo especialmente valioso. Un diálogo entre generaciones, que queda simbólicamente reunido en un mismo espacio", ha afirmado el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde.

Y es que ahora, ha recalcado, "padre e hijo comparten un legado" en las mismas estanterías. La donación aceptada hoy "es el reflejo de una trayectoria, de una manera de entender la gestión pública, de la responsabilidad de servir a los demás".

De Serrano Martínez ha dicho ser una figura "de profunda vocación institucional", pero más allá de sus cargos, se hace visible "su amor por el conocimiento, su curiosidad intelectual y el respeto por los libros como herramienta para entender el mundo".

Para Garde, la universidad pública ha de ser "una institución al servicio de la sociedad" y comprometida con el compreso colectivo, y ahora cada uno de los nuevos libros servirán para apuntalar ese compromiso.

"Las bibliotecas no solo almacenan libros. Son un espacio de diálogo y encuentro. Reivindicar el valor de la lectura pausada es más necesario hoy que nunca. Los libros tienen algo extraordinario, son capaces de mantener vivas las voces de quienes los escribieron. Y desde hoy la voz de José Enrique estará presente en la universidad, acompañando a quien se acerque a ella", ha aseverado.

"UN LEGADO VIVO"

Una donación que permite "acceder a las preguntas que le acompañaban", algo que convierte la biblioteca en "un legado vivo", ha asegurado el decano de la facultad, Fernando Callejas.

En un tiempo en el que el tiempo "se fragmenta y se consume con rapidez", nutrir una biblioteca invita a la reflexión, tal y como ha indicado.

El decano, a más, ha puesto en valor el legado para los estudiantes, que ahora encontrarán "no solo doctrina, sino ejemplo".

Tras agradecer a la familia de José Enrique Serrano, ha asegurado que su generosidad convierte su legado en futuro.

"Cuidaremos esta biblioteca como patrimonio académico y como una herencia intelectual. Los libros no son objetos, son conversaciones que no acaban nunca", ha rematado.