El Colegio de Caminos reivindica en un libro el papel de los puentes en la historia urbana y el desarrollo de Toledo

Presentación del libro 'Más de tres puentes en Toledo' en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos. - EUROPA PRESS

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Castilla-La Mancha ha presentado este viernes en su sede de Toledo el libro "Más de tres puentes en Toledo", una obra editada por la Demarcación castellanomanchega que combina memoria histórica, conocimiento técnico y reflexión patrimonial sobre el papel de estas infraestructuras en la construcción de la ciudad.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a nivel nacional, Miguel Ángel Carrillo; y el decano del Colegio en Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, han sido los encargados de presentar esta publicación, concebida como una mirada conjunta desde la ingeniería, la historia y el patrimonio urbano.

El libro tiene su origen en la conferencia 'Tres puentes en Toledo', impartida el 21 de octubre de 1993 por el historiador toledano Julio Porres Martín-Cleto en el Palacio de Benacazón, dentro de las actividades culturales de la entonces recién creada Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Aquella intervención centró su análisis en los tres puentes que Porres consideraba históricos: el puente de Alcántara, el puente de San Martín y el desaparecido puente del Baño de la Cava.

A partir de ese texto original, recuperado, revisado y editado para esta publicación, la obra incorpora nuevos contenidos y material gráfico para ampliar la visión sobre otros puentes construidos en Toledo en distintas épocas.

Durante la presentación, el decano del Colegio en Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, ha destacado que se trata de un libro que "combina memoria histórica, conocimiento técnico" e introduce una reflexión sobre la contribución de las infraestructuras, especialmente los puentes, en una ciudad histórica y con un enclave geográfico singular como Toledo.

Mesones ha señalado que Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad, no puede entenderse sin la presencia de sus puentes, que han condicionado su desarrollo urbano, su relación con el río Tajo y la configuración de sus accesos históricos.

De su lado, el presidente nacional del Colegio ha valorado la oportunidad de poner en valor los puentes de Toledo, especialmente los vinculados al río Tajo, y ha apuntado que, pese a su relevancia, existe todavía "bastante desconocimiento" sobre su historia y sobre los valores que representan.

Carrillo ha subrayado además el papel de los profesionales que han participado tanto en la ejecución como en el estudio y reivindicación de estas infraestructuras, y ha mostrado su satisfacción por la iniciativa impulsada desde la Demarcación castellanomanchega del Colegio.

DE JULIO PORRES A LOS PUENTES CONTEMPORÁNEOS

La publicación toma como eje la figura de Julio Porres Martín-Cleto, cronista oficial de Toledo y una de las figuras fundamentales de la historiografía toledana del siglo XX. Su conferencia original constituye el núcleo del libro, al que se suman aportaciones de distintos autores sobre otros puentes de la ciudad.

Entre los contenidos incluidos figuran trabajos sobre el puente de la línea de ferrocarril entre Toledo y Bargas, el puente de Azarquiel, el nuevo puente de Alcántara, el puente del arroyo de la Degollada, el puente de la Cava, los puentes de Polvorines, los puentes de la Peraleda y el puente sobre el río Algodor.

De esta forma, la obra establece un diálogo entre los puentes históricos y otras infraestructuras más recientes, mostrando cómo obras inicialmente concebidas como soluciones técnicas han acabado integrándose, con el paso del tiempo, en la memoria colectiva y en el paisaje urbano de Toledo.

EL ALCALDE DESTACA EL PAPEL DE LA INGENIERÍA EN TOLEDO

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido al Colegio que haya contado con el Ayuntamiento para la presentación de esta obra y ha destacado la relación entre ingeniería, patrimonio y ciudad.

Velázquez ha recordado que algunos de los proyectos más importantes del actual equipo de gobierno municipal tienen una vinculación directa con la ingeniería, y ha citado el vial de conexión entre Azucaica y el Polígono como una infraestructura "necesaria" para mejorar la movilidad en Toledo.

Según ha indicado, esta actuación continúa avanzando en su tramitación, con el plan especial de infraestructuras ya aprobado y a la espera del informe ambiental para iniciar las expropiaciones.

El alcalde ha confiado en que una futura edición de "Más de tres puentes en Toledo" pueda incorporar ya como realidad el nuevo puente asociado a esta conexión.