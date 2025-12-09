El Colegio de Enfermería de Ciudad Real exige "actuar con firmeza" tras la agresión en Puertollano

CIUDAD REAL, 9 Dic. (EUROPA PRESS) - El Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real ha mostrado su condena y profunda preocupación ante la gravísima agresión sufrida a una facultativa en el servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Puertollano, un episodio que, a su entender, "vuelve a poner de manifiesto la creciente vulnerabilidad de los profesionales sanitarios en el ejercicio de su labor asistencial".

En nota de prensa, el Colegio de Enfermería subraya que este hecho no es un caso aislado, sino parte de una tendencia cada vez más preocupante que pone en riesgo la seguridad física y emocional de quienes sostienen el sistema sanitario.

"Las agresiones, tanto físicas como verbales, suponen una grave amenaza para la salud pública, generan miedo, desgaste emocional y afectan directamente a la calidad asistencial", lamentan.

De igual modo, considera "intolerable" que los profesionales "sigan trabajando sin las garantías mínimas de seguridad que necesitan". Por ello, reclama la puesta en marcha íntegra y efectiva de las medidas ya acordadas con colectivos profesionales y sindicatos.

"Todas estas medidas requieren fundamentalmente voluntad política y coordinación. Un ataque a un profesional sanitario es un ataque al sistema público de salud", aseveran.

Los enfermeros ciudadrealeños recuerdan que las enfermeras, enfermeros y el conjunto de profesionales sanitarios "son pilares esenciales del sistema público de salud y deben poder desempeñar su labor sin miedo, sin amenazas y sin violencia".

"Proteger a quienes cuidan de nuestra sociedad es una responsabilidad de todos. Ningún profesional debería sufrir una agresión mientras ejerce su trabajo. Es urgente que se actúe con firmeza y determinación", señala la entidad.

De ahí que termine haciendo un llamamiento a todas las instituciones, organizaciones y a la ciudadanía, y recordando que las medidas adoptadas hasta la fecha "resultan, por desgracia, insuficientes".

Por ello, reitera la necesidad de poner en marcha un verdadero plan contra las agresiones y de impulsar una campaña de sensibilización dirigida a la población que contribuya a prevenir cualquier tipo de violencia.