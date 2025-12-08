Colegio de Médicos ciudadrealeño respalda la huelga y pide reactivar la Carrera Profesional: "garantiza la estabilidad"

CIUDAD REAL 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha manifiestado su apoyo firme a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, ante la profunda preocupación generada por el borrador del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud presentado por el Ministerio de Sanidad.

Los médicos ciudadrealeños, según indican en nota de prensa, consideran que el texto propuesto no reconoce adecuadamente la responsabilidad, la formación, la disponibilidad ni la carga asistencial que exige el ejercicio de la Medicina; no garantiza el descanso ni la conciliación; mantiene una clasificación profesional obsoleta; no resuelve la inestabilidad contractual, y compromete la capacidad del sistema para atraer y retener talento.

"En un momento especialmente crítico para la sanidad, esta reforma supone un retroceso que afecta a la dignidad profesional y a la calidad asistencial", consideran.

"A esta situación se suma, en Castilla-La Mancha, un problema que persiste desde hace más de una década: la paralización de la carrera profesional desde 2012, circunstancia que supone un agravio comparativo con la mayoría de comunidades autónomas y una vulneración de los derechos consolidados de nuestros profesionales".

De ahí que el Colegio de Médicos de Ciudad Real reitere "la necesidad de reactivarla de forma inmediata como medida imprescindible para garantizar la equidad, la motivación y la estabilidad de quienes sostienen nuestro sistema sanitario".

De igual modo, reclama un Estatuto Marco que respete la especificidad de la profesión médica, que ordene de manera clara la jornada, los descansos y el modelo retributivo, y que reconozca de forma expresa la alta responsabilidad del acto médico.

Asimismo, insta a las administraciones a comprometerse con un refuerzo real del sistema sanitario y, en particular, de la Atención Primaria, "garantizando la protección de la salud física y emocional de los profesionales".

El Colegio se suma al respaldo mostrado por el Foro de la Profesión Médica, que agrupa a la Organización Médica Colegial, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, las sociedades científicas médicas y los sindicatos convocantes, en contra del borrador del Estatuto planteado por Sanidad.

"Apoyamos la decisión libre de los médicos de secundar esta huelga como ejercicio legítimo de su derecho constitucional. Sin un marco normativo que reconozca la especificidad de la práctica médica --su responsabilidad, su exigencia, su carga--, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, la retención de talento y la equidad en el acceso a la atención sanitaria quedan seriamente comprometidas.

Por todo ello, el Colegio de Médicos de Ciudad Real hace un llamamiento a la unión del colectivo médico y a la solidaridad social con estas movilizaciones, apelando a la comprensión de los ciudadanos sobre la necesidad de una sanidad pública profesional y sostenible.

"Garantizar condiciones laborales dignas para los médicos es esencial para proteger la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes", terminan defendiendo.